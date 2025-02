Die Woche vom 01.02.2025 bis 07.02.2025

Viel Kritik an Plänen von US-Präsident Trump für den Gaza-Streifen, Unions-Kanzler-Kandidat Merz hält an Migrationspolitik fest, In Deutschland fehlen mehr als 550.000 Wohnungen.

Viel Kritik an Plänen von US-Präsident Trump für den Gaza-Streifen, Unions-Kanzler-Kandidat Merz hält an Migrationspolitik fest, In Deutschland fehlen mehr als 550.000 Wohnungen, Viele Tote durch Schüsse in Schweden, Beyoncé gewinnt 2 Grammys, Alt-Bundes-Präsident Köhler ist tot und Dänemark gewinnt Handball-WM. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de