Die Woche vom 25.01.2025 bis 31.01.2025

Die Themen diese Woche: CDU stimmt mit AfD für andere Migrations-Politik, Vor 80 Jahren wurde das Vernichtungs-Lager Auschwitz befreit, Viele Menschen in dem Land Kongo flüchten vor Kämpfen, Flugzeug in dem Land USA abgestürzt, Forscher finden Wahl-Programme zu kompliziert geschriebenx, Deutscher lebt 120 Tage lang unter Wasser und Deutsche Handballer verlieren WM-Viertel-Finale. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de