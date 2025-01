Die Woche vom 18.01.2025 bis 24.01.2025

Die Themen diese Woche: Donald Trump ist wieder Präsident von den USA, 2 Tote bei Messer-Angriff in Aschaffenburg, Terror-Gruppe Hamas lässt 3 Geiseln frei, Viele Tote bei Brand von Hotel in Türkei und Thailand erlaubt Ehe von homo-sexuellen Paaren. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de