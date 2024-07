Die Woche vom 06.07. bis 12.07.2024

NATO beschließt Militär-Hilfe für Ukraine, Linke gewinnen Wahl in Frankreich, viele Diskussionen über Haushalt

Die Themen diese Woche: NATO beschließt Militär-Hilfe für Ukraine, Linke gewinnen Wahl in Frankreich, viele Diskussionen über Haushalt, Pflege-Plätze in Heimen werden immer teurer und Ariane 6-Rakete ist ins Welt-All gestartet nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de