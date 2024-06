Die Tagesschau gibt es jetzt auch in einfacher Sprache. (NDR / dpa / NDR)

Einfache Sprache ist für Menschen gedacht, die Probleme damit haben, schwierige Texte zu verstehen. Sie ist auch für Menschen, die nicht so gut deutsch sprechen. Wissenschaftler sagen: Das sind 17 Millionen Erwachsene in Deutschland. Die ARD sagt: Es ist wichtig, dass jeder sich informieren kann.

Die "Tagesschau" in Einfacher Sprache läuft jeden Tag um 19 Uhr in dem Sender "Tagesschau 24". Die Nachrichten gibt es auch im Internet auf der Seite tagesschau.de und in der ARD-Mediathek.