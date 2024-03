In der Stadt Frankfurt am Main hängen Lichter-Ketten zum Ramadan. (Boris Roessler / dpa / Boris Roessler)

Für gläubige Muslime ist der Ramadan eine besondere Zeit. In dieser Zeit essen und trinken sie tagsüber nichts. Deshalb heißt es auch Fasten-Zeit. Die Fasten-Zeit dauert 1 Monat. Die Religion Islam hat für diesen Monat strenge Regeln: Muslime dürfen erst essen und trinken, wenn die Sonne untergegangen ist. Es gibt aber Ausnahmen für Menschen, die das nicht können. Zum Beispiel für Kinder, kranke Menschen oder schwangere Frauen. Wenn die Fasten-Zeit zu Ende ist, gibt es ein großes Fest.

In deutschen Städten gibt es dieses Jahr zum 1. Mal Lichter-Ketten zum Ramadan. In Frankfurt hängen die Lichter-Ketten in einer Fußgänger-Zone. Die Lichter zeigen Halb-Monde, Sterne und den Schrift-Zug "Happy Ramadan". Das ist Englisch und bedeutet "Froher Ramadan". Auch in einer Straße in Köln gibt es solche Lichter-Ketten. Das finden nicht alle gut. In den sozialen Medien gibt es Kommentare, die sagen: Wir sind zu tolerant gegenüber dem Islam. Die Organisatoren finden: Die Lichter-Ketten sind ein Zeichen für das Miteinander in der Gesellschaft.