Weniger Live-Musik auf Weihnachts-Märkten

In Deutschland gibt es in vielen Städten Weihnachts-Märkte. Auf vielen von den Weihnachts-Märkten wird auch live Musik gemacht. Zum Beispiel von einer Band oder von einem Chor auf einer Bühne. In diesem Jahr wird es auf einigen Weihnachts-Märkten weniger Live-Musik geben.