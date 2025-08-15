Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Die Regierung in dem Land USA will Museen kontrollieren

Donald Trump ist der Präsident von dem Land USA. Er behauptet: Viele Museen zeigen die Geschichte von den USA nicht richtig. Die Regierung will deshalb jetzt einige Museen kontrollieren. Kritiker sagen: Das ist ein Angriff auf die Freiheit der Museen.

Ein großer Saal in einem Museum. Es gibt mehrere Stockwerke und Gallerien.
Das Smithsonian National Museum of Natural History in Washington - das ist 1 von den Museen, über die Trump bestimmen will. (imago/xim.gs)
Es geht erstmal um 8 Museen in den USA. Sie müssen ab jetzt ihre Pläne für Ausstellungen an die Regierung schicken. Die Regierung entscheidet dann, ob die Ausstellung erlaubt wird.
Präsident Trump sagt: Die 8 Museen zeigen mit Absicht nur die schlechten Dinge aus der Geschichte. Sie zeigen zum Beispiel viel über Rassismus von weißen Amerikanern. Trump sagt: Die Museen zeigen nicht, wie heldenhaft weiße Amerikaner waren.
Kritiker sagen: Trump will die Geschichte fälschen. Einige sagen: Trump handelt wie ein Diktator.
Wörter-Buch

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Museum

    Ein Museum nennt man ein Gebäude, in dem Ausstellungen zu sehen sind. Das heißt: Es werden bestimmte Dinge zu einem Thema gezeigt. Zum Beispiel alte Dinge, die zeigen, wie es früher war. Oder Kunst. Zum Beispiel Gemälde. Die Mehr-Zahl von Museum ist Museen. In Deutschland gibt es viele wichtige Museen. Zum Beispiel das "Haus der Geschichte" in der Stadt Bonn. Da kann man Sachen sehen, die für die Geschichte von Deutschland wichtig sind.

  • Rassismus

    Rassismus bedeutet, dass jemand gegen Menschen aus bestimmten Ländern oder mit einer bestimmten Hautfarbe ist. Rassisten wollen zum Beispiel, dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe weniger Rechte haben als Weiße. Oder sie sagen: Ausländer sind dümmer als Deutsche. In Deutschland ist Rassismus verboten. Im Gesetz steht: Niemand darf wegen seiner Abstammung, Rasse oder Herkunft benachteiligt werden.

  • Diktator

    Ein Diktator regiert ein Land mit Gewalt. Er erlaubt keine Wahlen, oder er fälscht die Wahl-Ergebnisse. Er hat die Macht über die Armee, die Polizei und die Gerichte. Und er unterdrückt oder verbietet andere Parteien.

