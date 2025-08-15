Die Regierung in dem Land USA will Museen kontrollieren

Das Smithsonian National Museum of Natural History in Washington - das ist 1 von den Museen, über die Trump bestimmen will. (imago/xim.gs)

Es geht erstmal um 8 Museen in den USA. Sie müssen ab jetzt ihre Pläne für Ausstellungen an die Regierung schicken. Die Regierung entscheidet dann, ob die Ausstellung erlaubt wird.

Präsident Trump sagt: Die 8 Museen zeigen mit Absicht nur die schlechten Dinge aus der Geschichte. Sie zeigen zum Beispiel viel über Rassismus von weißen Amerikanern. Trump sagt: Die Museen zeigen nicht, wie heldenhaft weiße Amerikaner waren.

Kritiker sagen: Trump will die Geschichte fälschen. Einige sagen: Trump handelt wie ein Diktator.