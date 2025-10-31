Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


München will sich für die Olympischen Spiele bewerben

In der Stadt München soll es wieder Olympische Sommer-Spiele geben. Das haben die Menschen in München entschieden. Es gab eine Abstimmung. Das nennt man Bürger-Entscheid. Das Ergebnis: Die Mehrheit will Olympische Spiele in München haben.

Eine Gruppe von Menschen jubelt.
In der Stadt München freuen sich viele über das "Ja" zu den Olympischen Spielen. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)
Die Stadt München darf sich jetzt für die Olympischen Spiele bewerben. Es geht um die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044. Bei den Paralympischen Spielen treten Sportler und Sportlerinnen mit Behinderungen an.
Aber auch andere Städte wollen Olympia. Zum Beispiel Berlin und Hamburg. Das Internationale Olympische Komitee ist eine Organisation mit Vertretern aus vielen Ländern. Diese Organisation entscheidet darüber, wo die Spiele stattfinden werden.
Das letzte Mal waren die Olympischen Spiele 1972 in Deutschland. Damals fanden die Wett-Kämpfe in München statt. Einige Menschen in München finden: Die Spiele sind zu teuer. Sie sind auch nicht gut für die Umwelt.
Wörter-Buch

  • Bayern

    Bayern ist ein deutsches Bundes-Land. Es liegt im Süd-Osten von Deutschland. Die Hauptstadt von Bayern ist München. Bayern ist das Bundes-Land mit der größten Fläche.

  • Olympische Spiele

    Die Olympischen Spiele sind der größte Sport-Wettkampf von der Welt. Es gibt Spiele im Sommer und im Winter, immer abwechselnd alle zwei Jahre. Die Spiele sind jedes Mal in einer anderen Stadt auf der Welt. Mitmachen dürfen nur die besten Sportler aus aller Welt. Sie kämpfen in vielen Sport-Arten um Medaillen.

  • Paralympische Spiele

    Die Paralympischen Spiele sind der größte Wett-Kampf für Sportlerinnen und Sportler mit einer Behinderung. Dazu treffen sich die besten Sportler aus aller Welt. Die Paralympischen Spiele finden immer kurz nach den Olympischen Spielen statt.

