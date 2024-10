Mpox-Viren unter dem Mikroskop. (Niaid/Planet Pix via ZUMA/dpa)

Der Patient ist ein Mann aus der Stadt Köln. Er war vorher auf einer Reise in Afrika. Wahrscheinlich hat er sich dort mit Mpox angesteckt. Wer sich mit Mpox ansteckt, bekommt häufig Fieber und Pusteln auf der Haut.

Das Robert-Koch-Institut kümmert sich um den Gesundheits-Schutz in Deutschland. Man sagt auch RKI. Das RKI sagt: Für die Menschen in Deutschland gibt es im Moment keine große Gefahr wegen Mpox. Menschen sterben nur sehr selten an der Krankheit. Das RKI sagt auch: Menschen stecken sich nur an, wenn sie viel Haut-Kontakt haben.

In Afrika sind schon über 1.000 Menschen an Mpox gestorben. Das liegt daran, dass es in Afrika nicht überall eine gute Gesundheits-Versorgung gibt.

Die Mpox-Krankheit hat man früher auch Affen-Pocken genannt. Der Grund: Das Virus ist zuerst bei Affen entdeckt worden.