Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Sehr alte Gebäude im Land Irak wieder aufgebaut

In der Stadt Mossul in dem Land Irak sind sehr alte Gebäude repariert worden. Die Stadt ist sehr alt. Eine Moschee wurde dort vor über 800 Jahren gebaut.

Audio herunterladen
Das Hadba-Minarett ist ein sehr alter, hoher Turm in Mossul. Er ist ein bisschen krumm.
Das berühmte Hadba-Minarett steht wieder – so schief, wie es vorher war (picture alliance / dpa / Ismael Adnan)
Vor 8 Jahren haben Terroristen von der Gruppe IS in Mossul sehr viel kaputt gemacht. Sie haben auch die alte Moschee mit ihrem berühmten Turm zerstört. Türme an Moscheen heißen Minarette.
In den letzten Jahren haben die Vereinten Nationen viele Gebäude in Mossul wieder aufgebaut. Jetzt sieht die Alt-Stadt schon viel besser aus. Die Moschee und 2 Kirchen können jetzt wieder besucht worden.
Der Minister-Präsident von dem Irak hat gesagt: Wir kämpfen gegen den Terrorismus. Dafür sind die aufgebauten Gebäude ein Zeichen.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Irak

    Der Irak ist ein Land in Asien. Der Irak ist ein Nachbar-Land von der Türkei. Die Haupt-Stadt vom Irak heißt Bagdad. Im Irak leben ungefähr halb so viele Menschen wie in Deutschland. Sie sprechen Arabisch und Kurdisch. Es gibt Gebiete im Irak, in denen es sehr gefährlich ist. Es gibt dort oft Terror-Anschläge.

  • IS oder Islamischer Staat

    Die Gruppe Islamischer Staat ist eine islamistische Terror-Gruppe. Man nennt sie auch kurz IS oder ISIS. Die Abkürzung steht für "Islamischer Staat im Irak und in Syrien". Die Terror-Gruppe IS sagt: Wir wollen einen islamischen Staat gründen. In diesem Staat sollen alle Menschen so leben, wie der Islam es vorschreibt. Die Gruppe hat aber eine besonders strenge Vorstellung vom Islam und seinen Regeln. Die Gruppe kämpft unter anderem in den Ländern Syrien und im Irak. Dort hat sie schon viele Menschen getötet. Die Terror-Gruppe hat auch schon in vielen anderen Ländern Anschläge verübt.

  • Terroristen

    Terroristen sind Menschen, die einen Staat mit Gewalt verändern wollen. Das nennt man Terror oder Terrorismus. Terroristen machen zum Beispiel Bomben-Anschläge. Oder sie greifen Polizisten oder Soldaten an. Terroristen entführen auch Menschen.

zum Wörter-Buch