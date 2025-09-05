Sehr alte Gebäude im Land Irak wieder aufgebaut

Das berühmte Hadba-Minarett steht wieder – so schief, wie es vorher war (picture alliance / dpa / Ismael Adnan)

Vor 8 Jahren haben Terroristen von der Gruppe IS in Mossul sehr viel kaputt gemacht. Sie haben auch die alte Moschee mit ihrem berühmten Turm zerstört. Türme an Moscheen heißen Minarette.

In den letzten Jahren haben die Vereinten Nationen viele Gebäude in Mossul wieder aufgebaut. Jetzt sieht die Alt-Stadt schon viel besser aus. Die Moschee und 2 Kirchen können jetzt wieder besucht worden.

Der Minister-Präsident von dem Irak hat gesagt: Wir kämpfen gegen den Terrorismus. Dafür sind die aufgebauten Gebäude ein Zeichen.