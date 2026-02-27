Nachrichten in
Einfacher Sprache


NASA verschiebt Flug um den Mond erneut

Die NASA ist die Raum-Fahrt-Behörde von dem Land USA. Die NASA hat jetzt einen Flug um den Mond zum 2. Mal verschoben. Sie will Astronauten in die Nähe von dem Mond fliegen lassen. Das hat es mehr als 50 Jahre nicht mehr gegeben.

Das Foto zeigt eine weiße Weltraumrakete abends. Sie steht senkrecht auf dem Boden. Im Hintergrund: Ein hell leuchtender großer Vollmond.
Der Start der Rakete Richtung Mond ist erst einmal verschoben. (NASA/Sam Lott)
Eigentlich sollten 3 Astronauten und 1 Astronautin schon Anfang Februar um den Mond herum fliegen. Es gab aber Probleme. Beim 1. Versuch konnte die Rakete das Gas Wasser-Stoff nicht richtig tanken. Jetzt gab es einen 2. Versuch. Dabei gab es Probleme beim Tanken mit dem Gas Helium.
Deswegen macht die NASA neue Tests. Wenn dabei alles klappt, kann die Rakete mit den Astronauten im April starten.
Und selbst der Flug um den Mond ist ein Test. Wenn dabei alles klappt, sollen Astronauten auch auf dem Mond landen. Das ist in 1 oder 2 Jahren geplant.
Wörter-Buch

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • NASA

    Die NASA ist die Welt-Raum-Behörde von dem Land USA. Bei der NASA arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie erforschen den Welt-Raum.

