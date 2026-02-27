NASA verschiebt Flug um den Mond erneut

Der Start der Rakete Richtung Mond ist erst einmal verschoben. (NASA/Sam Lott)

Eigentlich sollten 3 Astronauten und 1 Astronautin schon Anfang Februar um den Mond herum fliegen. Es gab aber Probleme. Beim 1. Versuch konnte die Rakete das Gas Wasser-Stoff nicht richtig tanken. Jetzt gab es einen 2. Versuch. Dabei gab es Probleme beim Tanken mit dem Gas Helium.

Deswegen macht die NASA neue Tests. Wenn dabei alles klappt, kann die Rakete mit den Astronauten im April starten.

Und selbst der Flug um den Mond ist ein Test. Wenn dabei alles klappt, sollen Astronauten auch auf dem Mond landen. Das ist in 1 oder 2 Jahren geplant.