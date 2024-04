Auf dem Mond gehen Uhren anders. Deswegen soll es dort eine eigene Uhrzeit geben. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Auf dem Mond soll eine andere Zeit gelten als auf der Erde. Auf dem Mond gehen Uhren nämlich anders. Ein Wissenschaftler hat das ausgerechnet. Er sagt: An einem Tag geht eine Uhr auf dem Mond ein kleines bisschen langsamer als auf der Erde. Viel weniger als eine Sekunde langsamer. Das liegt an der Anziehungs-Kraft von dem Mond. Die ist nicht so stark, wie die Anziehungs-Kraft von der Erde.

Der Plan für die Mond-Zeit soll in 2 Jahren fertig sein. In 3 Jahren sollen Astronautinnen und Astronauten aus den USA auf den Mond fliegen. Später soll es auch eine Station auf dem Mond geben. Dabei wäre die Mond-Zeit hilfreich. Mit der Mond-Zeit könnten Flüge zum Mond besser geplant werden. Auch für sehr genaue Geräte in einer Mond-Station wäre sie praktisch.