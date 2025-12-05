Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Deutscher Astronaut soll zum Mond fliegen

Die Weltraum-Organisation NASA will in den nächsten Jahren Astronauten zum Mond schicken. Bei einer Mond-Mission soll auch ein deutscher Astronaut dabei sein.

Alexander Gerst und Matthias Maurer schauen in die Kamera. In der Mitte steht ein Raum-Anzug.
Diese beiden deutschen Astronauten wollen zum Mond fliegen: Alexander Gerst (links) und Matthias Maurer (rechts) (picture alliance / Geisler-Fotopress / Thomas Bartilla)
Bisher waren nur Astronauten aus dem Land USA auf dem Mond. Jetzt haben 2 Astronauten aus Deutschland gute Chancen. Sie heißen Alexander Gerst und Matthias Maurer. Beide haben schon Weltraum-Erfahrung. Gerst sagt: Ich will sehr gerne auf den Mond fliegen. Maurer sagt: Ich hoffe, dass wir beide dabei sein können. Denn für die Wissenschaft braucht es noch ganz viele Mond-Missionen.
Bis es so weit ist, dauert es aber noch. Im nächsten April sollen mehrere Astronauten erstmal um den Mond herum fliegen. Sie sollen aber nicht auf dem Mond landen. Die NASA plant eine Mond-Landung erst in 3 Jahren, also 2028. Und danach soll es noch eine Mond-Landung geben. Erst bei dieser Mond-Landung gibt es Platz für 3 Astronauten aus Europa.
Es war lange nicht klar, aus welchen Ländern diese Astronauten kommen sollen. Die Europäische Raum-Fahrt-Behörde hat jetzt entschieden: Sie sollen aus Deutschland, Frankreich und Italien kommen.
Wörter-Buch

  • NASA

    Die NASA ist die Welt-Raum-Behörde von dem Land USA. Bei der NASA arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie erforschen den Welt-Raum.

  • ESA

    Die ESA ist die europäische Welt-Raum-Organisation. ESA ist die Abkürzung für den englischen Namen European Space Agency. In der ESA arbeiten Forscher aus vielen Ländern in Europa zusammen. Die ESA schickt zum Beispiel Raketen und Satelliten ins Welt-All. Die Zentrale von der ESA ist in der französischen Haupt-Stadt Paris.

  • Astronaut oder Astronautin

    Astronauten sind Raum-Fahrer. Sie fliegen mit Raketen in den Welt-Raum. Astronautinnen und Astronauten forschen auch. Sie finden viel über den Welt-Raum und die Erde heraus.

  • Welt-Raum

    Der Welt-Raum ist riesig groß. Im Welt-Raum sind alle Sterne und alle Planeten. Auch die Erde, die Sonne und der Mond sind im Welt-Raum. Wie es dort genau aussieht, weiß man nicht. Aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen den Welt-Raum. Sie schicken zum Beispiel Roboter dorthin. Die Roboter machen Experimente. Außerdem fliegen Astronauten und Astronautinnen in den Welt-Raum. Auch die Astronauten machen Experimente.

