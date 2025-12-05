Deutscher Astronaut soll zum Mond fliegen

Diese beiden deutschen Astronauten wollen zum Mond fliegen: Alexander Gerst (links) und Matthias Maurer (rechts) (picture alliance / Geisler-Fotopress / Thomas Bartilla)

Bisher waren nur Astronauten aus dem Land USA auf dem Mond. Jetzt haben 2 Astronauten aus Deutschland gute Chancen. Sie heißen Alexander Gerst und Matthias Maurer. Beide haben schon Weltraum-Erfahrung. Gerst sagt: Ich will sehr gerne auf den Mond fliegen. Maurer sagt: Ich hoffe, dass wir beide dabei sein können. Denn für die Wissenschaft braucht es noch ganz viele Mond-Missionen.

Bis es so weit ist, dauert es aber noch. Im nächsten April sollen mehrere Astronauten erstmal um den Mond herum fliegen. Sie sollen aber nicht auf dem Mond landen. Die NASA plant eine Mond-Landung erst in 3 Jahren, also 2028. Und danach soll es noch eine Mond-Landung geben. Erst bei dieser Mond-Landung gibt es Platz für 3 Astronauten aus Europa.

Es war lange nicht klar, aus welchen Ländern diese Astronauten kommen sollen. Die Europäische Raum-Fahrt-Behörde hat jetzt entschieden: Sie sollen aus Deutschland, Frankreich und Italien kommen.