Expertin erkennt Landschaft hinter der "Mona Lisa"

Das Bild "Mona Lisa" von dem Maler Leonardo da Vinci. (Imago / Trigger Image / Leonardo da Vinci)

Die Expertin heißt Ann Pizzorusso. Sie ist Geologin und Kunst-Historikerin. Das bedeutet: Pizzorusso kennt sich mit der Erde und Landschaften aus. Und sie kennt sich mit Kunst aus.

Sie sagt: Die Landschaft ist in dem Land Italien. Sie ist in einer Stadt mit dem Namen Lecco. Die Stadt ist im Norden von Italien an dem Comer See. Die Expertin hat die Felsen erkannt, die hinter der lächelnden Frau zu sehen sind.

Das Bild "Mona Lisa" ist von dem Maler Leonardo da Vinci. Er hat es vor 500 Jahren gemalt. Leonardo da Vinci hat in Italien gelebt. Die "Mona Lisa" hängt heute in einem Museum in der Stadt Paris. Das ist die Haupt-Stadt von Frankreich. Da kann man das Bild ansehen.