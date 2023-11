Missy Elliott ist für spektakuläre Shows bekannt. (Amy Harris/Invision/AP Photo)

Die Hall of Fame ist eine Ruhmes-Halle für Musik-Stars in dem Land USA. Es ist eine große Ehre, wenn man darin aufgenommen wird. Missy Elliott ist die 1. Rapperin, der das gelungen ist. Rap ist ein Musik-Stil. Rapperinnen und Rapper sagen ihren Text sehr schnell im Rhythmus von der Musik.

Neben Missy Elliott sind noch andere Künstlerinnen und Künstler aufgenommen worden: unter anderem Kate Bush, Sheryl Crow, der 2016 gestorbene George Michael, Willie Nelson und die Band Rage Against the Machine.

Seit dem Jahr 1986 wurden schon mehr als 350 Musik-Stars in die Hall of Fame aufgenommen. Wenn neue Stars in die Ruhmes-Halle aufgenommen werden, gibt es immer eine große Party mit einem Konzert vor Publikum. Diesmal sind unter anderem Missy Elliott, Elton John und Olivia Rodrigo aufgetreten.