Die Turnerin Lara Hinsberger im Jahr 2021 (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Julian Meusel / Eibner-Pressefoto)

Eine der früheren Turnerinnen heißt Lara Hinsberger. Sie hat in Stuttgart geturnt. Im Jahr 2019 war sie auch bei den Deutschen Meister-Schaften. Damals war sie 14 Jahre alt.

Jetzt hat Lara Hinsberger auf Instagram über diese Zeit geschrieben: Ich wog nur 37 Kilo. Bei einer Körper-Größe von 1 Meter 60. Aber das interessierte niemanden. Ich wurde behandelt wie ein Gegen-Stand. So lange, bis ich körperlich und seelisch kaputt war.

Andere Turnerinnen berichten von ähnlichen Erfahrungen in Stuttgart. Zum Beispiel Tabea Alt und Michelle Tim. Sie sagen: Das war körperlicher und seelischer Missbrauch.

Der Deutsche Turner Bund will die Vorwürfe jetzt untersuchen lassen. Lara Hinsberger sagt: Das war nicht nur in Stuttgart so. Ich weiß, dass es Turnerinnen in anderen Vereinen auch so ging.

Beim Kunst-Turnen machen die Sportler und Sportlerinnen Kunst-Stücke wie Saltos, Hand-Stand und Rad-Schlagen.