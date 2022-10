Caren Miosga moderiert Tages-Themen am längsten

Caren Miosga moderiert die Tages-Themen noch länger als Ulrich Wickert. (picture alliance / dpa / Ulrich Perrey)

So lange hat das bisher noch niemand vor ihr gemacht. Miosga hat am 16. Juli 2007 Anne Will abgelöst. Anne Will hat vor Caren Miosga die „Tages-Themen“ moderiert.

Fast genauso lange wie Caren Miosga hat der Moderator Ulrich Wickert die Sendung moderiert. Er hat das 15 Jahre und 2 Monate lang gemacht. Miosga hat ihn jetzt überholt. Sie hat auch gerade einen Vertrag unterschrieben. Darin steht, dass sie noch mindestens 3 weitere Jahre die Sendung moderiert. Ulrich Wickert hat sie zu ihrer Rekord-Sendung im Fernseh-Studio besucht, um ihr zu gratulieren.