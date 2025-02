Dieses Mini-Schloss aus Gold wurde in Deutschland gefunden. (Stefan Brentführer/Landschaftsverband Westfalen-Lippe/dpa)

Das Schloss stammt aus der Zeit der Römer. Das Schloss ist sehr klein. Es ist kleiner als eine 1-Cent-Münze. Das Schloss ist aus purem Gold. Es ist also sehr wertvoll.

Der Mann hat das Schloss mit einem Suchgerät für Metall gefunden. Er hat es aus einem Acker ausgegraben. Der Acker liegt in der Region Westfalen.

Fachleute sagen: So ein besonderes Schloss wurde noch nie gefunden. Die Fachleute sagen auch: Es ist erstaunlich, dass die Menschen in dieser Zeit so kleine Schlösser bauen konnten. Damals gab es nämlich noch keine Lupen.