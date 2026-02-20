Bei Kontrollen ist aufgefallen: Viele Chefs tricksen bei dem Mindest-Lohn. (picture alliance / Zoonar / Elmar Gubisch)

Mitarbeiter vom Zoll haben im letzten Jahr 26-Tausend Betriebe überprüft. Bei den meisten Betrieben war alles in Ordnung. Bei mehr als 6-Tausend Überprüfungen hat der Zoll aber gesagt: Wahrscheinlich zahlt der Chef hier zuwenig. Dann wird ein Verfahren eingeleitet.

Zum Beispiel geben manche Chefs den Angestellten zu viele Aufgaben. Und wenn sie nicht alle Aufgaben in ihrer Arbeits-Zeit schaffen, müssen sie Über-Stunden machen. Für diese Über-Stunden gibt es dann kein Geld. Ein anderer Trick ist, wenn die Kosten für Arbeits-Kleidung von dem Lohn abgezogen werden.

Besonders viele Probleme gibt es in Restaurants und Hotels. Aber auch bei Taxis, Getränke-Shops und Sicherheits-Diensten hat der Zoll viele Tricksereien gefunden.

Der Mindest-Lohn wird fast jedes Jahr angehoben, weil auch die Preise zum Beispiel im Super-Markt steigen. Nächstes Jahr ist der Mindest-Lohn 14 Euro und 60 Cent.