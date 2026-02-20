Nachrichten in
Viele Chefs tricksen bei dem Mindest-Lohn

In Deutschland gibt es einen Mindest-Lohn: Für eine Stunde Arbeit bekommt man mindestens 13 Euro und 90 Cent. Aber es gibt immer wieder Chefs, die sich nicht daran halten und ihren Angestellten weniger bezahlen.

Eine Kellnerin räumt Geschirr ab.
Bei Kontrollen ist aufgefallen: Viele Chefs tricksen bei dem Mindest-Lohn. (picture alliance / Zoonar / Elmar Gubisch)
Mitarbeiter vom Zoll haben im letzten Jahr 26-Tausend Betriebe überprüft. Bei den meisten Betrieben war alles in Ordnung. Bei mehr als 6-Tausend Überprüfungen hat der Zoll aber gesagt: Wahrscheinlich zahlt der Chef hier zuwenig. Dann wird ein Verfahren eingeleitet.
Zum Beispiel geben manche Chefs den Angestellten zu viele Aufgaben. Und wenn sie nicht alle Aufgaben in ihrer Arbeits-Zeit schaffen, müssen sie Über-Stunden machen. Für diese Über-Stunden gibt es dann kein Geld. Ein anderer Trick ist, wenn die Kosten für Arbeits-Kleidung von dem Lohn abgezogen werden.
Besonders viele Probleme gibt es in Restaurants und Hotels. Aber auch bei Taxis, Getränke-Shops und Sicherheits-Diensten hat der Zoll viele Tricksereien gefunden.
Der Mindest-Lohn wird fast jedes Jahr angehoben, weil auch die Preise zum Beispiel im Super-Markt steigen. Nächstes Jahr ist der Mindest-Lohn 14 Euro und 60 Cent.

Wörter-Buch

  • Mindest-Lohn

    Menschen, die arbeiten gehen, bekommen dafür Geld. Dieses Geld heißt Lohn. Wenn ein Land einen Mindest-Lohn hat, dann heißt das: Kein Arbeiter in dem Land darf weniger verdienen als diesen Lohn.

  • Lohn / Gehalt

    Lohn oder Gehalt ist das Geld, das man für seine Arbeit bekommt. Die meisten Arbeiter und Angestellten bekommen ihren Lohn oder ihr Gehalt einmal im Monat aufs Bank-Konto.

