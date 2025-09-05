Klage wegen kleinerer Milka-Schokolade

Die Verbraucher-Schützer sagen: Die Verpackung von der kleineren Milka-Schokolade ist eine "Mogel-Packung". Sie sagen: Die Kunden denken, es ist noch genauso viel Schokolade in der Packung wie früher.
Der Hersteller von der Milka-Schokolade heißt Mondelez. Das ist ein Unternehmen aus dem Land USA. Mondelez sagt: Für Schokolade brauchen wir Kakao - und Kakao ist sehr teuer geworden. Mondelez sagt: Deswegen gibt es jetzt weniger Schokolade in der Packung.
Mondelez sagt auch: Auf der Verpackung steht, dass 90 Gramm Schokolade in der Tafel sind. Die Verbraucher sagen: Die Schrift ist zu klein - das sieht man kaum.
Wer hat Recht? Das muss jetzt ein Gericht entscheiden.