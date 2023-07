Das israelische Militär hat einen Groß-Einsatz im West-Jordan-Land gehabt. (AP / Majdi Mohammed)

Der Einsatz war in der Stadt Dschenin. Die israelische Armee hat erst Luft-Angriffe geflogen. Dann wurden mehr als 1.000 Soldatinnen und Soldaten nach Dschenin geschickt. So einen großen Einsatz hat es lange nicht gegeben. Die Chefs von dem israelischen Militär sagen: Terror-Gruppen verstecken sich in Dschenin. Sie sagen auch: Die Terroristen planen Anschläge gegen Menschen in Israel.

Die israelischen Soldatinnen und Soldaten haben Leute festgenommen. Sie haben Gebäude und Waffen-Lager zerstört. Auf Fotos ist zu sehen, wie israelische Soldaten auch mit schweren Maschinen Straßen aufreißen. Die Palästinenser sagen: Dabei sind unsere Wasser-Leitungen kaputt gemacht worden.

Bei dem Einsatz hat es in Dschenin immer wieder Kämpfe und Schießereien zwischen dem israelischen Militär und bewaffneten Palästinensern gegeben. Das palästinensische Gesundheits-Ministerium hat mitgeteilt: Bei dem Militär-Einsatz sind 13 Menschen getötet worden. 100 Menschen wurden verletzt. Auch ein israelischer Soldat ist getötet worden.

Ein Sprecher von dem Außen-Ministerium in dem Land USA hat gesagt: Israel hat das Recht, sich gegen Terroristen zu verteidigen. So hat es auch ein Sprecher von der deutschen Bundes-Regierung gesagt. Er sagt aber auch: Bei so einem Einsatz muss die Zivil-Bevölkerung geschützt werden. So nennt man Leute, die nicht in der Armee oder in Terror-Gruppen sind.