Milan Kundera ist tot

Milan Kundera wurde 94 Jahre alt. (AFP/MIGUEL MEDINA)

Milan Kundera ist in der Stadt Brünn geboren worden. Damals lag Brünn noch in dem Land Tschechoslowakei. Kundera hat viele Bücher geschrieben. Zum Beispiel den Roman "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins". Das Buch hat Kundera 1984 auf der ganzen Welt berühmt gemacht. Seine Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt und viele Millionen mal verkauft. Kundera hat auch viele Literatur-Preise gewonnen.

1975 hat Kundera das Land Tschechoslowakei verlassen. Das Land war keine Demokratie. Kundera konnte dort nicht frei sagen, was er dachte. Kundera zog in das Land Frankreich. Von 1993 an schrieb Kundera in französischer Sprache.