Einigung beim Thema Migration

Es gibt neue Regeln bei dem Thema Migration. (picture alliance / epd-bild / Detlef Heese)

Wer in Deutschland Asyl beantragt, braucht eine Unterkunft und Essen. Die Asyl-Bewerber brauchen Kleidung und bekommen Taschen-Geld. Ihre Kinder gehen in die Kita oder in die Schule. Das alles kostet viel Geld. Die Städte sagen: So viel Geld haben wir nicht. Wir brauchen dafür mehr Geld vom Staat. Das bekommen sie jetzt. Bundes-Kanzler Scholz sagt: Es gibt 7.500 Euro Zuschuss in jedem Jahr für jeden Flüchtling. Den Städten ist das immer noch zu wenig.

Die Bundes-Länder und der Bundes-Kanzler haben noch mehr beschlossen. Die Asyl-Verfahren sollen schneller werden. Bei einem Asyl-Verfahren wird entschieden, ob ein geflüchteter Mensch in Deutschland bleiben darf. Das soll jetzt spätestens nach 6 Monaten entschieden werden. Bisher dauert es oft viel länger.

Es soll auch mehr Abschiebungen geben. Das bedeutet: Einige Menschen dürfen nicht in Deutschland bleiben. Sie müssen das Land verlassen. Außerdem sollen Geflüchtete bald statt Bar-Geld eine Bezahl-Karte bekommen. Die Politiker und Politikerinnen haben auch entschieden: Es wird weiterhin Grenz-Kontrollen in Deutschland geben. Es sollen nicht mehr so viele Menschen unerlaubt ins Land kommen.