Mick Jagger feiert 80. Geburtstag

Der Musiker Mick Jagger ist 80 Jahre alt geworden. (Sven Hoppe/dpa)

Die Haupt-Stadt von dem Land Groß-Britannien heißt London. Dort findet eine große Geburtstags-Feier für Mick Jagger statt. Viele Menschen sagen: Mick Jagger ist eine Rock-Musik-Legende. Er ist ein Vor-Bild für viele Musiker und Künstler. Mick Jagger hat viele bekannte Lieder geschrieben. Die Lieder heißen: "I Can't Get No Satisfaction", "Paint It, Black", "Angie" oder "Sympathy For The Devil". Diese Lieder haben die Band "Rolling Stones" in der ganzen Welt berühmt gemacht.

Mick Jagger ist auch als Solo-Künstler aufgetreten. Das bedeutet: Er stand ohne seine Band auf der Bühne. Und er hat mit anderen Künstlern Lieder gesungen. Sein Duett "Dancing In The Streets" mit David Bowie wurde ein großer Hit.

Mick Jagger sagt: Ich will immer noch Musik machen. Vielleicht kommt sogar bald ein neues Musik-Album von den "Rolling Stones" heraus.