Nachrichten in
Einfacher Sprache


Meyer Werft soll 4 bis 6 Kreuzfahrt-Schiffe bauen

Die Meyer Werft ist ein Unternehmen, das Schiffe baut. Die Meyer Werft ist in dem Bundes-Land Niedersachsen in der Stadt Papenburg. Sie hat jetzt einen sehr großen Auftrag bekommen. Sie soll für ein Unternehmen aus dem Land Schweiz Schiffe bauen.

Ein riesiges Kreuzfahrt-Schiff liegt vor der Meyer-Werft. An der Seite von dem Schiff stehen große Kräne.
So große Kreuzfahrt-Schiffe baut die Meyer Werft bald wieder. (Sina Schuldt / dpa)
Es sollen 4 bis 6 Kreuzfahrt-Schiffe werden. Kreuzfahrt-Schiffe sind so groß wie Hoch-Häuser. Auf solchen Schiffen können mehrere tausend Menschen Urlaub machen. Das Unternehmen aus der Schweiz muss für die Schiffe 10 Milliarden Euro an die Meyer Werft zahlen. Das ist sehr viel Geld.
Die Wirtschafts-Ministerin von Deutschland ist Katherina Reiche. Sie freut sich für die Meyer Werft. Sie sagt: Damit ist die Zukunft für die Werft sicher.
Vor 1 Jahr ging es der Meyer Werft schlecht. Das Unternehmen hatte zu wenig Geld. Der Staat hat der Werft geholfen. Dem Staat gehören seitdem 80 Prozent von der Meyer Werft. Mit dem großen Auftrag geht es der Werft jetzt wieder gut.
Die Meyer Werft ist schon mehr als 200 Jahre alt. Sie ist ein wichtiger Arbeit-Geber in der Region.
Wörter-Buch

  • Niedersachsen

    Niedersachsen ist ein deutsches Bundes-Land, also ein Teil von Deutschland. Die Hauptstadt von Niedersachsen ist Hannover. Niedersachsen liegt in Nord-Deutschland. Auch ein Teil der deutschen Nordsee-Küste gehört zu Niedersachsen.

  • Schweiz

    Die Schweiz ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Manche Schweizer sprechen Deutsch, manche Französisch und manche Italienisch. Die Schweiz liegt mitten in Europa. Aber sie gehört nicht zur Europäischen Union. Die Hauptstadt von der Schweiz heißt Bern.

  • Arbeit-Geber

    Arbeit-Geber ist ein anderes Wort für Chef. Die Chefs von vielen Firmen sind Mitglied in einem Arbeit-Geber-Verband. Dieser Verband verhandelt zum Beispiel mit der Gewerkschaft über die Löhne. Das Gegenteil von Arbeit-Geber ist Arbeit-Nehmer. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Arbeit-Nehmer.

