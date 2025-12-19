Meyer Werft soll 4 bis 6 Kreuzfahrt-Schiffe bauen

So große Kreuzfahrt-Schiffe baut die Meyer Werft bald wieder. (Sina Schuldt / dpa)

Es sollen 4 bis 6 Kreuzfahrt-Schiffe werden. Kreuzfahrt-Schiffe sind so groß wie Hoch-Häuser. Auf solchen Schiffen können mehrere tausend Menschen Urlaub machen. Das Unternehmen aus der Schweiz muss für die Schiffe 10 Milliarden Euro an die Meyer Werft zahlen. Das ist sehr viel Geld.

Die Wirtschafts-Ministerin von Deutschland ist Katherina Reiche. Sie freut sich für die Meyer Werft. Sie sagt: Damit ist die Zukunft für die Werft sicher.

Vor 1 Jahr ging es der Meyer Werft schlecht. Das Unternehmen hatte zu wenig Geld. Der Staat hat der Werft geholfen. Dem Staat gehören seitdem 80 Prozent von der Meyer Werft. Mit dem großen Auftrag geht es der Werft jetzt wieder gut.

Die Meyer Werft ist schon mehr als 200 Jahre alt. Sie ist ein wichtiger Arbeit-Geber in der Region.