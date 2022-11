Mevlüde Genc gestorben

Mevlüde Genc ist im Alter von 79 Jahren gestorben. (Marius Becker/dpa)

Im Jahr 1993 hatten 4 rechts-radikale Männer das Haus von Mevlüde Genc und ihrer türkisch-stämmigen Familie angezündet. 5 Frauen sind damals gestorben. Mevlüde Genc hat nach diesem schlimmen Ereignis trotzdem gesagt: Ich will niemanden hassen. Hass ist immer der falsche Weg. Alle Menschen sollen friedlich zusammen-leben.

Mevlüde Genc hat für ihren Kampf gegen Rassismus viele Auszeichnungen bekommen: zum Beispiel das Bundes-Verdienst-Kreuz. Sie durfte auch mit-bestimmen, wer Bundes-Präsident von Deutschland wird.

Nach ihrem Tod hat es in Solingen eine große Trauer-Feier gegeben. Es sind ungefähr 1.000 Menschen gekommen. Es wurde für Mevlüde Genc gebetet. Politiker haben an sie erinnert. Danach hat man ihren Sarg in die Türkei geflogen. Dort ist sie im Grab der Familie beerdigt worden.