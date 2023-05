Zu Meta gehören etwa Facebook und Instagram. (picture alliance / NurPhoto / Nikolas Kokovlis)

Facebook ist ein Netzwerk im Internet. Viele Menschen schreiben und veröffentlichen dort Texte und Fotos. Eine Behörde in dem Land Irland hat gesagt: Meta hat wichtige Daten von Facebook-Nutzerinnen und Facebook-Nutzern in die USA weitergegeben. Meta hat damit europäische Regeln für den Daten-Schutz gebrochen. Meta hat in Irland seine Zentrale in Europa. Deshalb ist die Behörde in Irland zuständig.

Die Behörde sagt: Meta muss nun 1,2 Milliarden Euro Strafe bezahlen. Es ist die höchste Strafe, die es in Europa jemals in so einem Fall gegeben hat. Aber viele Menschen sagen: Für Meta ist das wenig Geld.

Der Meta-Konzern findet die Strafe falsch. Meta will dagegen vorgehen. Facebook soll aber weiter normal funktionieren.

Es gibt seit Jahren viel Streit um die Daten von Leuten, die bei Facebook sind. Daten-Schützer sagen schon seit langem: Vielleicht bekommen auch Geheim-Dienste in den USA diese wichtigen Informationen.