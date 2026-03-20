Bundes-Kanzler Merz sagt: Europa ist stark

Bundeskanzler Merz sagt in seiner Rede: Europa ist stark. (picture alliance/Andreas Gora)

Bundes-Kanzler Merz hat auch über das Land USA gesprochen. Die Europäische Union und die USA sind wichtige Partner. Der Bundes-Kanzler sagt: Die Europäische Union darf sich von den USA aber nicht alles gefallen lassen. Die Menschen in der Europäischen Union müssen sagen: wir bestimmen selbst, was gut für uns ist.

US-Präsident Donald Trump will, dass auch Deutschland den USA bei dem Iran-Krieg hilft. Er fordert: Deutschland und andere Staaten sollen Handels-Schiffe in der Straße von Hormus schützen. Das ist eine sehr wichtige Stelle im Meer in der Nähe von dem Iran. Dort können gerade wegen dem Krieg nur wenig Schiffe fahren.

Die Bundes-Regierung will aber nicht helfen. Bundes-Kanzler Merz sagt deswegen: Deutschland will nicht Teil von dem Iran-Krieg werden. Merz sagt auch: Die USA und Israel haben keinen guten Plan. Sie wissen noch gar nicht, wie es in dem Iran-Krieg weitergehen soll.