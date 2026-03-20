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Bundes-Kanzler Merz sagt: Europa ist stark

Bundes-Kanzler Friedrich Merz hat in einer wichtigen Rede über Europa gesprochen. Merz hat in dem Bundestag gesagt: Europa ist stark.

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Bundes-Kanzler Friedrich Merz hält eine Rede.
Bundeskanzler Merz sagt in seiner Rede: Europa ist stark. (picture alliance/Andreas Gora)
Bundes-Kanzler Merz hat auch über das Land USA gesprochen. Die Europäische Union und die USA sind wichtige Partner. Der Bundes-Kanzler sagt: Die Europäische Union darf sich von den USA aber nicht alles gefallen lassen. Die Menschen in der Europäischen Union müssen sagen: wir bestimmen selbst, was gut für uns ist.
US-Präsident Donald Trump will, dass auch Deutschland den USA bei dem Iran-Krieg hilft. Er fordert: Deutschland und andere Staaten sollen Handels-Schiffe in der Straße von Hormus schützen. Das ist eine sehr wichtige Stelle im Meer in der Nähe von dem Iran. Dort können gerade wegen dem Krieg nur wenig Schiffe fahren.
Die Bundes-Regierung will aber nicht helfen. Bundes-Kanzler Merz sagt deswegen: Deutschland will nicht Teil von dem Iran-Krieg werden. Merz sagt auch: Die USA und Israel haben keinen guten Plan. Sie wissen noch gar nicht, wie es in dem Iran-Krieg weitergehen soll.

Wörter-Buch

  • Bundes-Kanzler

    In Deutschland und in Österreich heißen die Regierungs-Chefs Bundes-Kanzler. Der Kanzler oder die Kanzlerin legt fest, welche Politik gemacht wird. Damit ist er oder sie die mächtigste Person in der Politik. Die Kanzlerin oder der Kanzler wird vom Parlament gewählt. In Deutschland ist das der Bundestag.

  • Bundestag

    Im Bundestag arbeiten Abgeordnete. Es sind Frauen und Männer. Die meisten von ihnen sind in Parteien. Die Abgeordneten treffen für alle anderen Menschen in Deutschland Entscheidungen. Sie bestimmen die Gesetze in Deutschland. Alle 4 Jahre können die Bürger entscheiden, welche Abgeordneten in den Bundestag kommen. Das ist die Bundestags-Wahl.

  • Europäische Union

    In der Europäischen Union arbeiten 27 Länder zusammen. Die Abkürzung für Europäische Union ist EU. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Hauptstadt von Belgien.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Iran

    Der Iran ist ein Land in Asien. Die Hauptstadt heißt Teheran. Die meisten Menschen im Iran sprechen Persisch. Früher hieß das Land auch Persien. Die meisten Iraner sind Muslime. Das Land nennt sich selbst "Islamische Republik Iran". Im Iran leben ungefähr so viele Menschen wie in Deutschland.

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