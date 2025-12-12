Kanzler Merz besucht Holocaust-Gedenk-Stätte in Israel

Bundes-Kanzler Merz besucht die Holocaust-Gedenk-Stätte Yad Vashem in Israel (Michael Kappeler / dpa )

Dort wird an die Ermordung von mehr als 6 Millionen Juden und Jüdinnen durch die Nazis erinnert. Merz hat gesagt: Das war ein schreckliches Verbrechen. Deutsche haben damals ein schreckliches Verbrechen begangen.

Merz hat auch den israelischen Regierungs-Chef Benjamin Netanjahu getroffen. Merz hat gesagt: Israel und Deutschland sind enge Freunde. Er hat auch gesagt: Israel muss sich an das Völker-Recht halten.

Hintergrund ist: Am 7. Oktober 2023 hat die Terror-Gruppe Hamas Israel angegriffen. Mehr als 1.200 Menschen sind ermordet oder als Geiseln verschleppt worden.

Danach hat Israel den Gaza-Streifen angegriffen. Israelische Soldaten haben im Gaza-Streifen viele Zehn-Tausend Menschen getötet. Fast alle Häuser sind zerstört.

Netanjahu hat gesagt: Es gibt eine Chance für einen Frieden im Nahen Osten. Aber ein Frieden ist nur möglich, wenn die Hamas vollständig beseitigt ist.