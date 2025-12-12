Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Kanzler Merz besucht Holocaust-Gedenk-Stätte in Israel

Friedrich Merz ist seit 7 Monaten deutscher Bundes-Kanzler. Jetzt hat er zum 1. Mal als Kanzler das Land Israel besucht. Merz war auch in der Gedenk-Stätte für den Holocaust. Die Gedenk-Stätte heißt Yad Vashem.

Bundeskanzler Merz legt einen Blumen-Kranz für die Holocaust-Opfer ab.
Bundes-Kanzler Merz besucht die Holocaust-Gedenk-Stätte Yad Vashem in Israel (Michael Kappeler / dpa )
Dort wird an die Ermordung von mehr als 6 Millionen Juden und Jüdinnen durch die Nazis erinnert. Merz hat gesagt: Das war ein schreckliches Verbrechen. Deutsche haben damals ein schreckliches Verbrechen begangen.
Merz hat auch den israelischen Regierungs-Chef Benjamin Netanjahu getroffen. Merz hat gesagt: Israel und Deutschland sind enge Freunde. Er hat auch gesagt: Israel muss sich an das Völker-Recht halten.
Hintergrund ist: Am 7. Oktober 2023 hat die Terror-Gruppe Hamas Israel angegriffen. Mehr als 1.200 Menschen sind ermordet oder als Geiseln verschleppt worden.
Danach hat Israel den Gaza-Streifen angegriffen. Israelische Soldaten haben im Gaza-Streifen viele Zehn-Tausend Menschen getötet. Fast alle Häuser sind zerstört.
Netanjahu hat gesagt: Es gibt eine Chance für einen Frieden im Nahen Osten. Aber ein Frieden ist nur möglich, wenn die Hamas vollständig beseitigt ist.

Wörter-Buch

  • Israel

    Israel ist ein Land im Nahen Osten. Es liegt am Mittel-Meer. Die meisten Menschen in Israel sprechen Hebräisch oder Arabisch. Die Religion des Staates Israel ist das Judentum. Aber auch Muslime und Christen leben in Israel. Mit seinen Nachbar-Ländern hat Israel schon lange Streit. Diesen Streit nennt man den Nahost-Konflikt. Dabei geht es darum, wem das Land gehört.

  • Gaza-Streifen

    Der Gaza-Streifen ist ein kleines Küsten-Gebiet am Mittel-Meer. Der Gaza-Streifen liegt zwischen den Ländern Israel und Ägypten. Die Haupt-Stadt heißt Gaza-Stadt. Im Gaza-Streifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Sie heißen Palästinenser. Der Gaza-Streifen wird von der Organisation Hamas regiert. Die Hamas kämpft mit Gewalt für einen palästinensischen Staat und gegen den Staat Israel. Der Gaza-Streifen ist abhängig von Lebens-Mittel-Lieferungen aus dem Ausland. Israel und Ägypten kontrollieren die Grenzen. Seit 2023 ist Krieg im Gaza-Streifen. Israel und die Hamas greifen sich gegenseitig an. 10-tausende Zivilisten sind getötet worden. Der Gaza-Streifen ist weitgehend zerstört. Viele Menschen hungern.

  • Hamas

    Die Hamas ist eine palästinensische Organisation. Sie organisiert und kontrolliert seit Jahren das Leben von den Menschen im Gaza-Streifen. Die Hamas sagt: Wir folgen der Religion Islam. Sie sagt auch: Der jüdische Staat Israel muss weg. Denn Israel verhindert, dass die Palästinenser einen eigenen Staat bekommen. Die Hamas hat viele Anschläge gegen das Land Israel gemacht. Israel und andere Staaten sagen deshalb: Die Hamas ist eine Terror-Organisation. Am 7. Oktober 2023 hat die Hamas Israel überfallen. Sie hat 1.200 Menschen brutal ermordet. Sie hat auch mehr als 200 Menschen in den Gaza-Streifen verschleppt. Seitdem führt Israel Krieg im Gaza-Streifen. Die Vereinten Nationen sagen: Durch israelische Angriffe sind viele 10-tausend Menschen getötet worden. Außerdem lässt Israel keine Lebens-Mittel und Medikamente in den Gaza-Streifen. Viele Palästinenser hungern und sind vom Tod bedroht.

  • Holocaust

    Holocaust bedeutet: Die Nazis haben mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden ermordet. Das war in den Jahren 1939 bis 1945. Der deutsche Diktator Adolf Hitler wollte alle Juden umbringen. Das Wort Holocaust kommt aus dem Griechischen. Es bedeutet ursprünglich: alles ist verbrannt. Ein anderes Wort für den Mord an den Juden ist Shoah. Das ist Hebräisch und bedeutet: die Katastrophe.

  • Jüdinnen und Juden

    Jüdinnen und Juden gehören der Religion Judentum an. Das heilige Buch der Juden heißt Torah. Juden beten nicht in einer Kirche, sondern in einer Synagoge. Früher sind Juden in vielen Ländern verfolgt worden. In der Nazi-Zeit haben Deutsche und ihre Helfer in vielen Ländern Millionen Juden ermordet. Auch heute werden in manchen Ländern Juden noch verfolgt.

