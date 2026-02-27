Bundes-Kanzler Merz in China bei der Firma Unitree. Die Firma ist für ihre Roboter bekannt. Die Roboter sehen ähnlich aus wie Menschen. (dpa / Michael Kappeler)

Russland führt seit 4 Jahren Krieg gegen die Ukraine. China und Russland sind Verbündete. China kauft zum Beispiel viel Öl und Gas von Russland. Merz hat gesagt: China soll Russland dazu bringen, den Krieg zu beenden.

Kanzler Merz und Xi Jinping haben auch über die Wirtschaft gesprochen. Beide haben gesagt: Der Handel zwischen den Ländern soll wachsen. China kauft zum Beispiel 120 neue Flugzeuge.

In der Stadt Hangzhou hat der Kanzler ein Unternehmen besucht, das Roboter baut. Die Roboter sehen so ähnlich aus wie Menschen. Merz hat sich angesehen, was die Roboter alles können.

Merz hat gesagt: Der Wettbewerb zwischen Deutschland und China muss fair sein. Für beide Länder sollen die gleichen Regeln gelten. Viele deutsche Unternehmen sagen: Unsere Geschäfte in China werden immer schwieriger. Denn China bevorzugt die eigenen Firmen.

Der Politiker Norbert Röttgen sagt: Wie müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr von China abhängig sind. Röttgen ist in der CDU, also in der gleichen Partei wie der Bundes-Kanzler.