Bundes-Kanzler Merz in China

Friedrich Merz ist zu Besuch in China. Es ist seine 1. Reise in das Land seitdem er Bundes-Kanzler. Merz hat mit dem Staats-Chef von China gesprochen. Er heißt Xi Jinping. Es ging um den Handel zwischen den Ländern. Es ging auch um den Krieg in der Ukraine.

Bundes-Kanzler Merz steht vor einem Roboter. Merz und der Roboter erheben eine Hand. Es sieht aus als würden sich die beiden grüßen.
Bundes-Kanzler Merz in China bei der Firma Unitree. Die Firma ist für ihre Roboter bekannt. Die Roboter sehen ähnlich aus wie Menschen. (dpa / Michael Kappeler)
Russland führt seit 4 Jahren Krieg gegen die Ukraine. China und Russland sind Verbündete. China kauft zum Beispiel viel Öl und Gas von Russland. Merz hat gesagt: China soll Russland dazu bringen, den Krieg zu beenden.
Kanzler Merz und Xi Jinping haben auch über die Wirtschaft gesprochen. Beide haben gesagt: Der Handel zwischen den Ländern soll wachsen. China kauft zum Beispiel 120 neue Flugzeuge.
In der Stadt Hangzhou hat der Kanzler ein Unternehmen besucht, das Roboter baut. Die Roboter sehen so ähnlich aus wie Menschen. Merz hat sich angesehen, was die Roboter alles können.
Merz hat gesagt: Der Wettbewerb zwischen Deutschland und China muss fair sein. Für beide Länder sollen die gleichen Regeln gelten. Viele deutsche Unternehmen sagen: Unsere Geschäfte in China werden immer schwieriger. Denn China bevorzugt die eigenen Firmen.
Der Politiker Norbert Röttgen sagt: Wie müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr von China abhängig sind. Röttgen ist in der CDU, also in der gleichen Partei wie der Bundes-Kanzler.
Wörter-Buch

  • China

    China ist ein großes Land in Asien. In China leben über 1,4 Milliarden Menschen, also über 1.400 Millionen. Die Hauptstadt von China heißt Peking. Die meisten Menschen in China sprechen Chinesisch. Es gibt aber auch noch viele andere Sprachen. China hat eine sehr starke Wirtschaft. Das Land verkauft seine Produkte in viele Länder auf der Welt.

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Handel

    Handel nennt man den Kauf und Verkauf von Waren. Waren sind zum Beispiel Autos, Lebens-Mittel oder Maschinen. Handel gibt es innerhalb von einem Land und auch zwischen den verschiedenen Ländern.

