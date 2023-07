CDU-Chef Merz ist kritisiert worden, weil er über die AfD gesprochen hat. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Merz hat zuerst gesagt: In den Kommunal-Parlamenten muss nach Wegen gesucht werden, wie man mit der AfD zusammen-arbeiten kann. Das gilt für die Stadt, das Land und den Land-Kreis. Viele Politiker aus anderen Parteien, aber auch aus der CDU, haben Merz deshalb kritisiert. Sie sagen: die AfD ist in Teilen eine rechts-extreme Partei. Die AfD versucht die Demokratie zu zerstören. Deshalb kann man nicht mit der AfD zusammen-arbeiten. Merz hat dann gesagt: Eine Zusammen-Arbeit mit der AfD kommt nicht in Frage. Das habe ich auch nie gesagt.

Die CDU hat vor einigen Jahren einen Partei-Tag gehabt. Die CDU hatte beschlossen: Eine Zusammen-Arbeit mit der AfD wird es nicht geben.

Der Chef von der AfD hat gesagt: Eine kommunale Zusammen-Arbeit zwischen der AfD und der CDU gibt es bereits. Die CDU ist orientierungslos.