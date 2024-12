CDU-Chef Merz hat den Präsidenten von der Ukraine getroffen. (Michael Kappeler/dpa)

Merz hat in in der Haupt-Stadt Kiew gesagt: Wir brauchen eine europäische Kontakt-Gruppe. Die soll in Zukunft die Hilfe für die Ukraine organisieren. Merz hat auch gesagt: Das ist wichtig wegen dem Macht-Wechsel in den USA. Der neue Präsident Donald Trump hat schon angekündigt, dass er der Ukraine nicht mehr so viel helfen will.

Merz hat in Kiew Wolodymyr Selenskyj getroffen. Das ist der Präsident von der Ukraine. Merz hat versprochen: Wenn er Kanzler wird, wird Deutschland der Ukraine im Krieg gegen Russland Taurus-Marsch-Flugkörper liefern. Selenskyj hat gesagt: Er verlässt sich auf Merz. Sein Land braucht dringend solche Waffen.

Bundes-Kanzler Scholz war wenige Tage vor Merz in Kiew. Er hat eine Taurus-Lieferung abgelehnt. Scholz sagt: Deutschland darf nicht in den Krieg hinein-gezogen werden.