Friedens-Preis für Angela Merkel

Angela Merkel erhält den Unesco-Friedens-Preis für ihre Flüchtlings-Politik. (Diomande Ble Blonde/AP/dpa)

Das hat die Unesco entschieden. Die Unesco ist eine Organisation von den Vereinten Nationen. Die Unesco sagt: Merkel hat 2015 richtig gehandelt. Sie hat den Flüchtlingen erlaubt, dass sie nach Deutschland kommen. Das war gut. Insgesamt sind damals 1,2 Millionen Menschen nach Deutschland gekommen. Die meisten Flüchtlinge kamen aus den Ländern Syrien, Irak und Afghanistan.

In Deutschland fanden es nicht alle Menschen gut, dass so viele Flüchtlinge in das Land durften. Es gab viele Proteste. Manche Deutsche haben gesagt: Wir schaffen das nicht. Es gibt nicht genügend Wohnungen für die vielen Flüchtlinge. Und wir wollen auch nicht, dass so viele Ausländer bei uns leben. Aber Bundes-Kanzlerin Merkel hat gesagt: Doch, wir schaffen das. In Syrien ist Krieg, und im Irak und in Afghanistan gibt es viel Gewalt. Deshalb müssen wir den Menschen helfen. Für diese Entscheidung hat Merkel jetzt den Preis bekommen und auch ein Preis-Geld: 140.000 Euro.