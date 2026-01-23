Nachrichten in
Einfacher Sprache


Mercosur: Handels-Vertrag zwischen der EU und Staaten in Süd-Amerika verzögert sich

Das Mercosur-Abkommen ist ein Vertrag zwischen der EU und mehreren Staaten in Süd-Amerika. Es soll den Handel einfacher machen. Doch jetzt hat das Europäische Parlament das Abkommen erstmal gestoppt. Ein Gericht soll es überprüfen.

Audio herunterladen
Ein Container-Schiff fährt auf dem Panama-Kanal.
Container-Schiffe sollen bald mehr Waren zwischen Süd-Amerika und Europa transportieren. (dpa / picture-alliance / Alejandro Bolivar)
Die Verhandlungen über das Mercosur-Abkommen haben 25 Jahre gedauert. Anfang Januar haben die EU-Staaten dem Abkommen zugestimmt.
Aber im EU-Parlament ist die Hälfte von den Abgeordneten dagegen. Politiker aus Frankreich und Polen sagen zum Beispiel: Der Handels-Vertrag ist schlecht für unsere Bauern. Andere Abgeordnete finden: Das Abkommen ist schlecht für den Umwelt-Schutz und die Menschen-Rechte.
Eine knappe Mehrheit im EU-Parlament hat deswegen entschieden: Der Europäische Gerichtshof soll das Mercosur-Abkommen überprüfen. Erst dann stimmen wir darüber ab. Aber die Prüfung ist kompliziert. Sie kann 2 Jahre dauern.
Politiker und Unternehmen in Deutschland sind enttäuscht. Sie sagen: Der Handels-Vertrag ist wichtig für die Wirtschaft. Er schafft Arbeits-Plätze.
Die Bundes-Regierung sagt deshalb: Die EU-Kommission soll das Abkommen vorläufig in Kraft setzen. Dann ist es erstmal gültig - auch schon vor dem Gerichts-Urteil.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Mercosur

    Mercosur heißt eine Länder-Gruppe in Süd-Amerika. Dazu gehören Argentinien, Bolivien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Eigentlich gehört Venezuela auch dazu. Weil es in Venezuela aber politische Probleme gibt, wurde das Land von Mercosur ausgeschlossen. Auch ein Handels-Vertrag mit der Europäischen Union wird Mercosur-Abkommen genannt. Das Abkommen gilt aber nur mit den Ländern Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay.

  • EU

    EU ist die Abkürzung für Europäische Union. In der EU arbeiten 27 Länder zusammen. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Haupt-Stadt von Belgien.

  • Süd-Amerika

    Süd-Amerika ist ein Erd-Teil. Süd-Amerika liegt südlich von den USA. Süd-Amerika besteht aus vielen Ländern, zum Beispiel Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Venezuela.

  • Europa-Parlament

    Im Europa-Parlament sitzen Politikerinnen und Politiker aus allen Ländern der Europäischen Union. Sie entscheiden mit über die Politik in Europa. Das Europa-Parlament tagt manchmal in der Stadt Brüssel und manchmal in der Stadt Straßburg.

  • Europäischer Gerichts-Hof

    Der Europäische Gerichts-Hof ist das Gericht für die EU. Wenn es Streit um neue Gesetze in der EU gibt, dann müssen die Richter und Richterinnen diesen Streit klären. Alles was sie entscheiden, gilt für alle Menschen in der EU. Der Gerichts-Hof sitzt in dem Land Luxemburg. Abgekürzt heißt er EuGH. Es gibt ihn seit dem Jahr 1953.

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

  • EU-Kommission

    Die EU-Kommission ist in der Europäischen Union für Gesetze zuständig. Jedes Land schickt eine Person als Kommissar oder Kommissarin in die EU-Kommission. Jeder Kommissar ist für ein bestimmtes Thema zuständig, zum Beispiel für den Umwelt-Schutz oder die Sicherheit in Europa. Die EU-Kommission ist in Brüssel. Brüssel ist die Haupt-Stadt von Belgien.

zum Wörter-Buch