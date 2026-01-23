Mercosur: Handels-Vertrag zwischen der EU und Staaten in Süd-Amerika verzögert sich

Container-Schiffe sollen bald mehr Waren zwischen Süd-Amerika und Europa transportieren. (dpa / picture-alliance / Alejandro Bolivar)

Die Verhandlungen über das Mercosur-Abkommen haben 25 Jahre gedauert. Anfang Januar haben die EU-Staaten dem Abkommen zugestimmt.

Aber im EU-Parlament ist die Hälfte von den Abgeordneten dagegen. Politiker aus Frankreich und Polen sagen zum Beispiel: Der Handels-Vertrag ist schlecht für unsere Bauern. Andere Abgeordnete finden: Das Abkommen ist schlecht für den Umwelt-Schutz und die Menschen-Rechte.

Eine knappe Mehrheit im EU-Parlament hat deswegen entschieden: Der Europäische Gerichtshof soll das Mercosur-Abkommen überprüfen. Erst dann stimmen wir darüber ab. Aber die Prüfung ist kompliziert. Sie kann 2 Jahre dauern.

Politiker und Unternehmen in Deutschland sind enttäuscht. Sie sagen: Der Handels-Vertrag ist wichtig für die Wirtschaft. Er schafft Arbeits-Plätze.

Die Bundes-Regierung sagt deshalb: Die EU-Kommission soll das Abkommen vorläufig in Kraft setzen. Dann ist es erstmal gültig - auch schon vor dem Gerichts-Urteil.