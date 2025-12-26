Nachrichten in
Einfacher Sprache


Viele Menschen singen Weihnachts-Lieder in Fußball-Stadien

In vielen Fußball-Stadien in Deutschland haben Menschen gemeinsam Weihnachts-Lieder gesungen. Das größte Konzert war in der Stadt Köln.

Audio herunterladen
Mehrere Menschen sitzen im Stadion. Einige Tragen Weihnachts-Mützen. Andere halten eine Kerze. Sie singen Weihnachts-Lieder.
Menschen singen zusammen Weihnachts-Lieder im Fußball-Stadion (IMAGO / Funke Foto Services / LarsxFröhlich )
Das Konzert war am Abend vor Heilig-Abend. Fast 50.000 Menschen waren im Stadion. Sie haben zum Beispiel das Lied "O Tannenbaum" gesungen.
Auch in vielen anderen Städten gab es Mitsing-Konzerte. Zum Beispiel in Berlin, Karlsruhe, Cottbus und Aachen.
Viele Menschen sagen: Zusammen singen gibt uns ein gutes Gefühl. Vor allem kurz vor Weihnachten ist das gut für die Gemeinschaft.
Das 1. Mal Weihnachts-Singen im Stadion gab es vor mehr als 20 Jahren. Erfunden haben es die Fans vom Fußball-Verein Union Berlin.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Verein

    Ein Verein ist ein Zusammen-Schluss von Menschen. Diese Menschen haben ein gemeinsames Ziel. Sie wollen zum Beispiel zusammen Sport oder Musik machen. Dafür haben sie einen Sport-Verein oder einen Musik-Verein gegründet. Es gibt auch Natur-Schutz-Vereine und Selbst-Hilfe-Vereine. In Deutschland gibt es eine Liste mit allen Vereinen.

  • Köln

    Köln ist die größte Stadt in dem Bundes-Land Nordrhein-Westfalen. In Köln steht die berühmteste Kirche in Deutschland: der Kölner Dom. Köln liegt an dem Fluss Rhein.

  • Berlin

    Berlin ist die Haupt-Stadt von Deutschland. Es ist auch die größte Stadt in Deutschland. In Berlin leben fast 4 Millionen Menschen. Berlin war früher geteilt: Bis zum Jahr 1990 gab es ein Ost-Berlin und ein West-Berlin. Beide gehörten zu verschiedenen Ländern. Heute ist Berlin auch ein Bundes-Land.

zum Wörter-Buch