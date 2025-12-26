Viele Menschen singen Weihnachts-Lieder in Fußball-Stadien

Menschen singen zusammen Weihnachts-Lieder im Fußball-Stadion (IMAGO / Funke Foto Services / LarsxFröhlich )

Das Konzert war am Abend vor Heilig-Abend. Fast 50.000 Menschen waren im Stadion. Sie haben zum Beispiel das Lied "O Tannenbaum" gesungen.

Auch in vielen anderen Städten gab es Mitsing-Konzerte. Zum Beispiel in Berlin, Karlsruhe, Cottbus und Aachen.

Viele Menschen sagen: Zusammen singen gibt uns ein gutes Gefühl. Vor allem kurz vor Weihnachten ist das gut für die Gemeinschaft.

Das 1. Mal Weihnachts-Singen im Stadion gab es vor mehr als 20 Jahren. Erfunden haben es die Fans vom Fußball-Verein Union Berlin.