75 Jahre Erklärung von den Menschen-Rechten

Darum gab es in der Stadt Genf in dem Land Schweiz eine Feier. Viele Politikerinnen und Politiker haben mitgemacht. Es gab Reden und Diskussionen über die Erklärung von den Menschen-Rechten.

Die Erklärung hat viel mit den beiden Welt-Kriegen zu tun. In beiden Kriegen sind viele Menschen gestorben. Viele Städte wurden zerstört. Danach haben viele gesagt: Das darf nie wieder passieren. Darum haben viele Länder nach dem 2. Welt-Krieg die UNO gegründet. Die Länder von der UNO haben die Erklärung von den Menschen-Rechten beschlossen.

In der Erklärung steht: Menschen-Rechte gelten für alle Menschen. Es ist ganz egal, welche Haut-Farbe, welches Geschlecht oder welche Religion man hat. Jeder Mensch hat auch das Recht, seine Meinung zu sagen.

Nicht jedes Land hält sich an die Menschen-Rechte. In vielen Ländern werden Menschen unterdrückt. Oder sie werden ohne einen gerechten Gerichts-Prozess eingesperrt. In Deutschland stehen die Menschen-Rechte im Grund-Gesetz. Das ist das wichtigste Gesetz in Deutschland. Und Gerichte passen auf, dass die Menschen-Rechte eingehalten werden.