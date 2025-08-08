Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Menschen erinnern an die Opfer von Atom-Bomben vor 80 Jahren

Vor 80 Jahren hat das Land USA 2 Atom-Bomben über dem Land Japan abgeworfen. Das war über den Städten Hiroshima und Nagasaki. Atom-Bomben sind sehr gefährliche Waffen. Damals sind mehr als 200-Tausend Menschen in Japan gestorben. Jetzt haben viele Menschen an die Opfer erinnert.

Frauen und Männer stehen vor Blumen-Gestecken am Hiroshima-Friedensdenkmal. Sie haben die Hände gefaltet, einige haben die Augen geschlossen.
Menschen erinnern am Hiroshima-Friedensdenkmal an die Opfer des Atombomben-Abwurfs vor 80 Jahren. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Naoya Azuma)
Im Jahr 1945 waren Japan und die USA im Krieg. Die Atom-Bombe war damals eine neue Waffe. Am 6. August 1945 warfen amerikanische Soldaten aus einem Militär-Flugzeug die 1. Atom-Bombe ab. Sie traf die Stadt Hiroshima. 3 Tage später warfen die USA eine 2. Atom-Bombe auf die Stadt Nagasaki ab.
Beide Städte wurden zerstört. Sehr viele Menschen wurden sofort getötet. Viele andere starben später durch Verbrennungen und durch Krankheiten. Denn durch die Atom-Bombe werden Strahlen frei, die krank machen.
Jetzt gab es in der Stadt Hiroshima eine Gedenk-Veranstaltung. Tausende Menschen waren da. Sie haben 1 Minute lang für die Opfer geschwiegen. Der Bürger-Meister von Hiroshima heißt Kazumi Matsui. Er hat gesagt: Die jungen Menschen müssen gegen Atom-Waffen kämpfen.
Nach den Atom-Bomben auf Hiroshima und Nagasaki hat nie mehr ein Land Atom-Waffen im Krieg benutzt. Aber viele Länder besitzen Atom-Waffen.
Wörter-Buch

  • Atom-Bombe

    Eine Atom-Bombe ist eine sehr zerstörerische Bombe. Sie kann eine ganze Stadt zerstören und auf lange Zeit verstrahlen. Länder, die Atom-Bomben besitzen, sind in der Welt-Politik besonders mächtig. Atom-Bomben gibt es in den USA, in Russland, China, Großbritannien, Frankreich, Indien, Pakistan und vermutlich in Israel. Atom-Bomben gibt es seit dem 2. Welt-Krieg. Damals haben die USA 2 Atom-Bomben auf Städte in Japan geworfen. Es waren die Städte Hiroshima und Nagasaki. Sehr viele Menschen dort wurden getötet.

  • Japan

    Japan ist ein Land in Asien. Die Haupt-Stadt heißt Tokio. In Japan leben mehr Menschen als in Deutschland. Das Land Japan besteht aus vielen Inseln.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

