Menschen erinnern am Hiroshima-Friedensdenkmal an die Opfer des Atombomben-Abwurfs vor 80 Jahren. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Naoya Azuma)

Im Jahr 1945 waren Japan und die USA im Krieg. Die Atom-Bombe war damals eine neue Waffe. Am 6. August 1945 warfen amerikanische Soldaten aus einem Militär-Flugzeug die 1. Atom-Bombe ab. Sie traf die Stadt Hiroshima. 3 Tage später warfen die USA eine 2. Atom-Bombe auf die Stadt Nagasaki ab.

Beide Städte wurden zerstört. Sehr viele Menschen wurden sofort getötet. Viele andere starben später durch Verbrennungen und durch Krankheiten. Denn durch die Atom-Bombe werden Strahlen frei, die krank machen.

Jetzt gab es in der Stadt Hiroshima eine Gedenk-Veranstaltung. Tausende Menschen waren da. Sie haben 1 Minute lang für die Opfer geschwiegen. Der Bürger-Meister von Hiroshima heißt Kazumi Matsui. Er hat gesagt: Die jungen Menschen müssen gegen Atom-Waffen kämpfen.

Nach den Atom-Bomben auf Hiroshima und Nagasaki hat nie mehr ein Land Atom-Waffen im Krieg benutzt. Aber viele Länder besitzen Atom-Waffen.