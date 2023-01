Prinz Harrys Buch

Das ist das Buch von Prinz Harry. Auf Englisch heißt es "Spare", auf Deutsch heißt es "Reserve". (Kin Cheung/AP/dpa)

Prinz Harry sagt: Es war sehr schwer, in meiner Familie aufzuwachsen. Er sagt auch: Es war besonders schwer, weil in den Zeitungen immer so viel über die Königs-Familie geschrieben wurde. Die Zeitungen haben auch Lügen geschrieben. Außerdem haben Fotografen und Journalisten die Familie immer beobachtet. Das war sehr anstrengend.

Harry hat die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle geheiratet. In seinem Buch schreibt Harry: Die Königs-Familie hat Meghan nicht gut behandelt. Es wurden viele Lügen über Meghan verbreitet und das Königs-Haus hat Meghan nicht geschützt. Prinz Harry schreibt auch, dass er sich deswegen mit seinem Bruder gestritten hat. Sein Bruder ist Prinz William. Er ist der Thron-Folger. Das heißt: Er soll später König von Groß-Britannien werden.

Harry und Meghan haben die Königs-Familie verlassen. Sie leben jetzt in dem Land USA. Sehr viele Menschen interessieren sich für das Buch von Prinz Harry. Schon am ersten Tag wurde das Buch auf Englisch mehr als 1,4 Millionen Mal gekauft.