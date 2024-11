Die Ukraine bekommt mehr Möglichkeiten, sich mit Raketen aus dem Land USA gegen Russland zu wehren. (IMAGO / Avalon.red / IMAGO / U.S. Army / Avalon)

Zeitungen in den USA sagen: Die Ukraine darf mit amerikanischen Raketen mit großer Reich-Weite jetzt auch militärische Ziele in Russland angreifen. Die Zeitungen sagen: Der Präsident von den USA hat das erlaubt. Der Präsident heißt Joe Biden. Militärische Ziele können zum Beispiel Standorte von der Armee oder Waffen-Fabriken sein.

Die Ukraine hat die amerikanischen Raketen seitdem auch schon benutzt. Die Ukraine hat damit Ziele in Russland angegriffen. Das hat Wolodymr Selenskyj gesagt. Das ist der Präsident von der Ukraine.

Viele Länder in Europa haben gesagt: So kann sich die Ukraine besser gegen Russland wehren. In Deutschland sagen viele: Auch Deutschland soll der Ukraine Waffen liefern, die Ziele in Russland treffen können. Der Bundes-Kanzler ist aber dagegen. Er heißt Olaf Scholz.

Russland droht den Unterstützern von der Ukraine: Mischt euch nicht ein. Sonst wird der Krieg noch größer.