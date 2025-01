US-Präsident Trump beschimpft kritische Bischöfin

Die Bischöfin Mariann Edgar Budde hat den neuen US-Präsidenten Trump kritisiert. (AFP / CHIP SOMODEVILLA)

Die Bischöfin heißt Mariann Edgar Budde. Sie hat in dem Gottes-Dienst gesagt: Viele Menschen haben Angst vor Trump. Migranten haben zum Beispiel Angst. Denn manche von ihnen leben ohne Erlaubnis in den USA. Sie haben eine Arbeit und sind nicht kriminell. Trotzdem will Trump sie aus dem Land bringen lassen.

Bischöfin Budde hat in dem Gottes-Dienst gesagt: Trump soll Mitleid mit den Migranten haben. Sie hat auch gesagt: Er soll Respekt haben für schwule, lesbische oder trans-sexuelle Menschen. Sie haben Angst, dass sie bald keine Rechte mehr haben. Denn Trump hat in seiner 1. Rede als Präsident gesagt: In den USA gibt es nur noch Mann und Frau.

Trump hat die Bischöfin nach dem Gottes-Dienst beschimpft. Er hat gesagt: Bischöfin Budde hasst mich und sie ist nicht klug. Aber Kritiker von Trump fanden die Predigt sehr mutig.