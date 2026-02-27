Sagrada Familia: Höchste Kirche der Welt steht in der Stadt Barcelona

Bauarbeiten an der Sagrada Familia. Die Kirche ist jetzt die höchste Kirche der Welt. (picture alliance / NurPhoto / Urbanandsport)

Aber sie hat jetzt ein Kreuz bekommen. Damit hat die Kirche die Höhe, die ihr Bau-Meister festgelegt hat. Das sind 172,5 Meter.

Das Kreuz ist ganz oben auf dem Turm der Sagrada Familia. Hergestellt wurde es in Deutschland. Das Kreuz ist so groß, man kann sogar hineingehen.

Vorher war eine Kirche in Deutschland die höchste Kirche der Welt. Sie ist in Ulm und heißt Ulmer Münster. Die Sagrada Familia ist jetzt aber 11 Meter höher.

An der Sagrada Familia wird schon seit 140 Jahren gebaut. Sie soll in 10 Jahren fertig sein. Der Mann, der die Sagrada Familia vor langer Zeit geplant hat, hieß Antoni Gaudí. Er war ein berühmter Architekt. Er ist vor 100 Jahren gestorben.