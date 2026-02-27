Nachrichten in
Sagrada Familia: Höchste Kirche der Welt steht in der Stadt Barcelona

In dem Land Spanien steht jetzt die höchste Kirche der Welt. Die Kirche heißt Sagrada Familia. Sie steht in der Stadt Barcelona. Sie ist noch nicht fertig gebaut.

Eine große Kirche steht zwischen sehr vielen kleineren Häusern. Neben ihr steht ein großer Kran.
Bauarbeiten an der Sagrada Familia. Die Kirche ist jetzt die höchste Kirche der Welt. (picture alliance / NurPhoto / Urbanandsport)
Aber sie hat jetzt ein Kreuz bekommen. Damit hat die Kirche die Höhe, die ihr Bau-Meister festgelegt hat. Das sind 172,5 Meter.
Das Kreuz ist ganz oben auf dem Turm der Sagrada Familia. Hergestellt wurde es in Deutschland. Das Kreuz ist so groß, man kann sogar hineingehen.
Vorher war eine Kirche in Deutschland die höchste Kirche der Welt. Sie ist in Ulm und heißt Ulmer Münster. Die Sagrada Familia ist jetzt aber 11 Meter höher.
An der Sagrada Familia wird schon seit 140 Jahren gebaut. Sie soll in 10 Jahren fertig sein. Der Mann, der die Sagrada Familia vor langer Zeit geplant hat, hieß Antoni Gaudí. Er war ein berühmter Architekt. Er ist vor 100 Jahren gestorben.
Wörter-Buch

  • Spanien

    Spanien ist ein Land in Europa. Es liegt in Süd-Europa. Die Hauptstadt von Spanien heißt Madrid. Die meisten Menschen in Spanien sprechen Spanisch. Spanien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Architekt oder Architektin

    Architekt ist ein Beruf. Architektinnen planen Häuser und andere Bau-Werke. Sie zeichnen die Pläne. Damit legen sie fest, wie die Gebäude aussehen sollen.

