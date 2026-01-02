Nachrichten in
Einfacher Sprache


Angeblicher Drohnen-Angriff auf ein Haus von Putin

Der Außen-Minister von Russland heißt Sergei Lawrow. Er behauptet: Die Ukraine hat ein großes Haus vom russischen Präsidenten Putin angegriffen. Er sagt: Das ist Terror. Die Ukraine sagt: Der Vorwurf ist erfunden.

Das Bild soll die abschossene Drohne zeigen. Daneben steht ein russischer Kämpfer.
Das Bild ist aus dem Video: Es soll die abschossene Drohne zeigen. (dpa / Russian Defense Minis / Uncredited)
Lawrow hat gesagt: Die Ukraine eine Residenz von Putin mit mehr als 90 Drohnen angegriffen. Residenz nennt man ein großes Grundstück mit teuren Gebäuden, in denen zum Beispiel ein Staats-Chef wohnen kann. Lawrow sagt: Die russische Armee hat die Drohnen rechtzeitig in der Luft abgeschossen. Es gab deshalb keine Verletzten. Aber wir werden uns für den Angriff rächen.
Die russische Regierung hat inzwischen auch ein Video veröffentlicht. Darin sieht man Teile von einer abgeschossenen Drohne. Die Regierung sagt: Das war eine von den Drohnen, mit denen die Residenz angegriffen wurde.
Der Präsident von der Ukraine heißt Wolodymyr Selenskyj. Er sagt: Unsere Armee hat das Haus von Putin gar nicht angegriffen. Das Video ist kein Beweis. Russland lügt. Denn die russische Regierung will, dass der Krieg gegen die Ukraine weitergeht. Russland will die Friedens-Verhandlungen mit den USA stören.
Am Sonntag hat sich Selenskyj mit Donald Trump getroffen. Das ist der Präsident von den USA. Es ging um die Frage: Wie kann der Krieg von Russland gegen die Ukraine enden? Und: Wie kann die Ukraine in der Zukunft vor Russland beschützt werden? Konkrete Ergebnisse gibt es noch nicht. Viele Fach-Leute befürchten: Russland will eigentlich gar nicht verhandeln. Denn Russland glaubt immer noch, dass es den Krieg militärisch gewinnen kann.
Wörter-Buch

  • Außen-Ministerin oder Außen-Minister

    Das Außen-Ministerium ist ein wichtiger Teil von der Regierung. Eine Außen-Ministerin kümmert sich um die Kontakte zu anderen Ländern. Sie reist häufig in andere Länder. Dort spricht sie mit anderen Außen-Ministern oder mit Regierungs-Chefs.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Drohnen

    Drohnen sind kleine Flugzeuge, die ohne Pilot oder Pilotin fliegen können. Meistens sind sie fern-gesteuert. Es gibt Aufklärungs-Drohnen. Sie tragen Kameras. Damit kann man aus der Luft Fotos oder Filme machen. Und es gibt Kampf-Drohnen. Sie tragen Waffen. Damit kann man aus der Luft Menschen töten. Weil kein Pilot in dem Flugzeug sitzt, bringt sich der Angreifer selbst nicht in Gefahr.

  • Armee

    Eine Armee sind die Soldaten und Soldatinnen von einem Land. Man kann auch Militär dazu sagen. Die deutsche Armee heißt Bundeswehr.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

