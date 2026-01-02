Angeblicher Drohnen-Angriff auf ein Haus von Putin

Das Bild ist aus dem Video: Es soll die abschossene Drohne zeigen. (dpa / Russian Defense Minis / Uncredited)

Lawrow hat gesagt: Die Ukraine eine Residenz von Putin mit mehr als 90 Drohnen angegriffen. Residenz nennt man ein großes Grundstück mit teuren Gebäuden, in denen zum Beispiel ein Staats-Chef wohnen kann. Lawrow sagt: Die russische Armee hat die Drohnen rechtzeitig in der Luft abgeschossen. Es gab deshalb keine Verletzten. Aber wir werden uns für den Angriff rächen.

Die russische Regierung hat inzwischen auch ein Video veröffentlicht. Darin sieht man Teile von einer abgeschossenen Drohne. Die Regierung sagt: Das war eine von den Drohnen, mit denen die Residenz angegriffen wurde.

Der Präsident von der Ukraine heißt Wolodymyr Selenskyj. Er sagt: Unsere Armee hat das Haus von Putin gar nicht angegriffen. Das Video ist kein Beweis. Russland lügt. Denn die russische Regierung will, dass der Krieg gegen die Ukraine weitergeht. Russland will die Friedens-Verhandlungen mit den USA stören.

Am Sonntag hat sich Selenskyj mit Donald Trump getroffen. Das ist der Präsident von den USA. Es ging um die Frage: Wie kann der Krieg von Russland gegen die Ukraine enden? Und: Wie kann die Ukraine in der Zukunft vor Russland beschützt werden? Konkrete Ergebnisse gibt es noch nicht. Viele Fach-Leute befürchten: Russland will eigentlich gar nicht verhandeln. Denn Russland glaubt immer noch, dass es den Krieg militärisch gewinnen kann.