Nachrichten in
Einfacher Sprache


Bundes-Kanzler Merz bleibt Chef von der Partei CDU

Die Partei CDU hat sich am letzten Wochenende zu einer Versammlung getroffen. Die Versammlung heißt: Bundes-Parteitag. Sie war in der Stadt Stuttgart. Dabei haben die Mitglieder der CDU ihren Chef gewählt. Sie haben Friedrich Merz wieder gewählt. Er ist auch Bundes-Kanzler.

Bundes-kanzler Friedrich Merz steht vor einem blauen Hintergrund, lächelt und klatscht in die Hände. Er trägt einen Anzug.
Bundes-kanzler Friedrich Merz ist wieder zum CDU-Vorsitzenden gewählt worden. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann)
Friedrich Merz hat über 90 Prozent der Stimmen bekommen. Das Ergebnis ist besser als beim letzten Mal. Für ihn war die Wahl sehr wichtig. Sie zeigt: Die Partei findet, er macht gute Arbeit.
Die Mitglieder der CDU haben auch über wichtige politische Themen gesprochen. Sie haben zum Beispiel über die Wirtschaft und die Rente gesprochen. Die Menschen auf dem Bundes-Parteitag haben auch über Themen abgestimmt. Sie sind dafür, dass einige Soziale Medien für Kinder verboten werden sollten. Zum Beispiel Instagram und TikTok.
Sie haben auch für ein Verbot der Droge Cannabis gestimmt. Die CDU kann das aber nicht allein entschieden. Darüber muss der Bundestag abstimmen. Die CDU ist aktuell die größte Partei im Bundestag. Sie regiert zusammen mit ihrer Schwester-Partei CSU und der SPD.
Wörter-Buch

  • CDU

    Die CDU ist eine große deutsche Partei. Die Abkürzung steht für: Christlich-Demokratische Union Deutschlands. Die CDU gibt es in allen Bundes-Ländern außer in Bayern. Dort gibt es die Partei CSU. CDU und CSU arbeiten in der Bundes-Politik zusammen. Beide zusammen nennt man auch die Union.

  • Bundes-Kanzler oder Bundes-Kanzlerin

    Der Bundes-Kanzler oder die Bundes-Kanzlerin ist Chef von der Bundes-Regierung. Er oder sie legt fest, welche Politik in Deutschland gemacht wird. Damit hat er oder sie die meiste politische Macht. Die Kanzlerin oder der Kanzler wird vom Bundestag gewählt.

  • Rente

    Rente ist das Geld, das ältere Menschen bekommen, wenn sie nicht mehr arbeiten. Das Geld bekommen sie von der Deutschen Rentenversicherung. Alle Menschen, die arbeiten, müssen dafür Beiträge an die Deutsche Rentenversicherung zahlen. Die meisten Menschen gehen heute mit 65 Jahren in Rente. Bald sollen aber alle bis 67 arbeiten müssen.

  • Bundestag

    Im Bundestag arbeiten Abgeordnete. Es sind Frauen und Männer. Die meisten von ihnen sind in Parteien. Die Abgeordneten treffen für alle anderen Menschen in Deutschland Entscheidungen. Sie bestimmen die Gesetze in Deutschland. Alle 4 Jahre können die Bürger entscheiden, welche Abgeordneten in den Bundestag kommen. Das ist die Bundestags-Wahl.

