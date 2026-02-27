Bundes-Kanzler Merz bleibt Chef von der Partei CDU

Bundes-kanzler Friedrich Merz ist wieder zum CDU-Vorsitzenden gewählt worden. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann)

Friedrich Merz hat über 90 Prozent der Stimmen bekommen. Das Ergebnis ist besser als beim letzten Mal. Für ihn war die Wahl sehr wichtig. Sie zeigt: Die Partei findet, er macht gute Arbeit.

Die Mitglieder der CDU haben auch über wichtige politische Themen gesprochen. Sie haben zum Beispiel über die Wirtschaft und die Rente gesprochen. Die Menschen auf dem Bundes-Parteitag haben auch über Themen abgestimmt. Sie sind dafür, dass einige Soziale Medien für Kinder verboten werden sollten. Zum Beispiel Instagram und TikTok.

Sie haben auch für ein Verbot der Droge Cannabis gestimmt. Die CDU kann das aber nicht allein entschieden. Darüber muss der Bundestag abstimmen. Die CDU ist aktuell die größte Partei im Bundestag. Sie regiert zusammen mit ihrer Schwester-Partei CSU und der SPD.