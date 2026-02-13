US-Präsident Trump entschuldigt sich nicht für rassistisches Video

US-Präsident Donald Trump während einer Rede vor Journalisten in Washington. (picture alliance / AdMedia / AdMedia)

In den USA gibt es 2 große Parteien. Sie heißen demokratische Partei und republikanische Partei. Trump ist von der republikanischen Partei. Politiker von beiden Parteien sagen: Das Video ist rassistisch. Der republikanische Senator Tim Scott aus dem Bundes-Staat South Carolina sagt: So etwas Rassistisches habe ich noch nie von der Regierung gesehen.

US-Präsident Trump sagt: Ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe das Video nicht bis zum Ende gesehen. Deswegen wusste ich nichts von dem rassistischen Teil. Trump sagt auch: Ich dachte, dass mein Team das Video bis zum Ende ansieht.

Eine Untersuchung von der Deutschen Presse-Agentur zeigt: Das Video wurde wahrscheinlich mit Künstlicher Intelligenz gemacht. Es ist schon ein paar Monate alt.