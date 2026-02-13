Nachrichten in
US-Präsident Trump entschuldigt sich nicht für rassistisches Video

In dem Land USA gibt es Kritik an einem Video, das Präsident Donald Trump im Internet geteilt hat. In dem Video sieht man 2 Affen. Die Affen haben die Gesichter von dem früheren Präsidenten Barack Obama und seiner Ehe-Frau Michelle Obama. Das Video wurde wieder entfernt. Entschuldigen will sich Trump aber nicht.

Das Bild zeigt Donald Trump. Der US-Präsident trägt einen dunklen Mantel und Hand-Schuhe. Er hebt den Zeige-Finger. Im Hinter-Grund: ein Baum ohne Blätter und der Himmel.
US-Präsident Donald Trump während einer Rede vor Journalisten in Washington. (picture alliance / AdMedia / AdMedia)
In den USA gibt es 2 große Parteien. Sie heißen demokratische Partei und republikanische Partei. Trump ist von der republikanischen Partei. Politiker von beiden Parteien sagen: Das Video ist rassistisch. Der republikanische Senator Tim Scott aus dem Bundes-Staat South Carolina sagt: So etwas Rassistisches habe ich noch nie von der Regierung gesehen.
US-Präsident Trump sagt: Ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe das Video nicht bis zum Ende gesehen. Deswegen wusste ich nichts von dem rassistischen Teil. Trump sagt auch: Ich dachte, dass mein Team das Video bis zum Ende ansieht.
Eine Untersuchung von der Deutschen Presse-Agentur zeigt: Das Video wurde wahrscheinlich mit Künstlicher Intelligenz gemacht. Es ist schon ein paar Monate alt.
Wörter-Buch

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Präsident oder Präsidentin

    Der Präsident ist der Staats-Chef von einem Land. In vielen Ländern ist der Präsident der mächtigste Politiker. Das ist zum Beispiel in den USA und in Frankreich so. Aber in Deutschland und in anderen Ländern hat der Regierungs-Chef mehr Macht als der Präsident.

  • Parteien in den USA

    In den USA gibt es 2 große Parteien. Eine davon ist die Demokratische Partei. Sie wurde im Jahr 1828 gegründet. Ihre Vor-Gänger-Partei war schon 1792 gegründet worden. Das Wappen-Tier der Demokratischen Partei ist der Esel, die Partei-Farbe ist blau. Die Republikanische Partei gibt es seit dem Jahr 1854. Ihr Wappen-Tier ist der Elefant. Die Partei-Farbe ist rot.

  • Rassismus

    Rassismus bedeutet, dass jemand gegen Menschen aus bestimmten Ländern oder mit einer bestimmten Hautfarbe ist. Rassisten wollen zum Beispiel, dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe weniger Rechte haben als Weiße. Oder sie sagen: Ausländer sind dümmer als Deutsche. In Deutschland ist Rassismus verboten. Im Gesetz steht: Niemand darf wegen seiner Abstammung, Rasse oder Herkunft benachteiligt werden.

  • Künstliche Intelligenz

    Künstliche Intelligenz ist eine Technik in Programmen für Computer, Mobil-Telefonen oder Maschinen. Programme mit Künstlicher Intelligenz können große Daten-Mengen verarbeiten. Sie können auch Muster erkennen und Aufgaben lösen. Außerdem können die Programme wie ein Mensch lernen. Sie können auch Texte oder Musik schreiben. Künstliche Intelligenz nennt man auch KI. Das ist die Abkürzung der beiden Wörter.

