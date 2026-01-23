Schweres Zug-Unglück in dem Land Spanien

Bei einem Zug-Unglück in Spanien kamen viele Menschen ums Leben. (AFP / HANDOUT)

Einer der Züge ist entgleist. Ein anderer Zug ist mit dem entgleisten Zug zusammengestoßen. Das war im Süden von Spanien, zwischen den Städten Málaga und Madrid. In den Zügen waren viele hundert Menschen. Viele sind in den zerstörten Waggons eingeklemmt worden. Die Feuerwehr sagt: Es war sehr schwierig, die Menschen aus den Zügen herauszuholen.

Der Verkehrs-Minister von Spanien heißt Oscar Puente. Er sagt: Das Zug-Unglück war "seltsam". Denn der Zug war fast neu. Und die Bahn-Strecke ist erst vor kurzer Zeit überprüft worden. Die Ursache von dem Unglück wird jetzt ermittelt.

In dieser Woche hat es noch ein Zug-Unglück in Spanien gegeben. Das war in der Nähe von der Stadt Barcelona. Bei einem Sturm ist eine Stütz-Mauer auf die Gleise gefallen. Dadurch ist ein Regional-Zug entgleist. Ein Mensch kam dabei ums Leben. Die Lok-Führer in Spanien sagen jetzt: Die Unglücke müssen untersucht werden. Wir wollen sonst nicht mehr arbeiten.