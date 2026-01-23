Nachrichten in
Einfacher Sprache


In China gab es 2025 so wenige Geburten wie noch nie

China ist ein großes Land auf dem Kontinent Asien. In China leben sehr viele Menschen. Jahrzehnte-lang durften die Frauen in China nicht mehr als 1 Kind bekommen. Das hat die Regierung so bestimmt. Inzwischen erlaubt die Regierung 3 Kinder pro Frau. Trotzdem sind im letzten Jahr so wenige Babys geboren worden wie noch nie.

Ein Mann trägt ein Klein-Kind auf einer Straße in Peking.
Weniger Geburten in China (AP / Andy Wong)
Die Behörden sagen: Es gab 7,9 Millionen Geburten. Das waren 17 Prozent weniger als im Jahr davor.
Ein Grund für die sinkenden Geburten-Zahlen ist: Es ist in China sehr teuer, Kinder groß zu ziehen. Vor allem in den Städten sind Wohnungen teuer. Auch Baby-Nahrung, Kleidung und der Kinder-Garten kosten viel Geld. Viele Chinesen und Chinesinnen finden deshalb: 1 Kind reicht. Manche sagen auch: Wir wollen gar kein Kind. Wir möchten lieber Erfolg im Beruf haben. Das ist schwierig, wenn man 1 Kind betreuen muss.
Studien zeigen: Mehr als 40 Prozent der Schwangerschaften in China werden abgebrochen. Das heißt: Die Frauen treiben ab. Die Regierung von China versucht, die Geburten-Zahlen zu steigern. Sie hilft jungen Familien mit Geld. Und sie macht Kondome und andere Verhütungs-Mittel teurer. Fach-Leute sagen aber: Das wird nicht viel ändern.
Wörter-Buch

  • China

    China ist ein großes Land in Asien. In China leben über 1,4 Milliarden Menschen, also über 1.400 Millionen. Die Hauptstadt von China heißt Peking. Die meisten Menschen in China sprechen Chinesisch. Es gibt aber auch noch viele andere Sprachen. China hat eine sehr starke Wirtschaft. Das Land verkauft seine Produkte in viele Länder auf der Welt.

  • Abtreibung

    Abtreibung bedeutet: eine Schwangerschaft beenden. Frauen-Ärztinnen und Frauen-Ärzte können Abtreibungen machen. Dafür gibt es in Deutschland Regeln. Wenn eine Frau abtreiben will, muss sie erst zu bestimmten Beratungs-Stellen gehen. Und sie darf noch nicht länger als 12 Wochen schwanger sein. Wenn es einen medizinischen Grund für die Abtreibung gibt, ist sie auch noch später möglich.

