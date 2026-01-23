In China gab es 2025 so wenige Geburten wie noch nie

Weniger Geburten in China (AP / Andy Wong)

Die Behörden sagen: Es gab 7,9 Millionen Geburten. Das waren 17 Prozent weniger als im Jahr davor.

Ein Grund für die sinkenden Geburten-Zahlen ist: Es ist in China sehr teuer, Kinder groß zu ziehen. Vor allem in den Städten sind Wohnungen teuer. Auch Baby-Nahrung, Kleidung und der Kinder-Garten kosten viel Geld. Viele Chinesen und Chinesinnen finden deshalb: 1 Kind reicht. Manche sagen auch: Wir wollen gar kein Kind. Wir möchten lieber Erfolg im Beruf haben. Das ist schwierig, wenn man 1 Kind betreuen muss.

Studien zeigen: Mehr als 40 Prozent der Schwangerschaften in China werden abgebrochen. Das heißt: Die Frauen treiben ab. Die Regierung von China versucht, die Geburten-Zahlen zu steigern. Sie hilft jungen Familien mit Geld. Und sie macht Kondome und andere Verhütungs-Mittel teurer. Fach-Leute sagen aber: Das wird nicht viel ändern.