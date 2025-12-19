Nachrichten in
UNO-Organisation: Es gibt weniger Meinungs-Freiheit auf der Welt

Die Meinungs-Freiheit auf der Welt ist weniger geworden. Das heißt: Es ist schwerer geworden, zu sagen, was man denkt. Das sagt die Unesco. Das ist eine Organisation von der UNO, also von den Vereinten Nationen.

Eine Frau, der eine Hand vor den Mund gehalten wird.
Es ist welt-weit schwieriger geworden, zu sagen, was man denkt. (Pexels / karolina grabowska)
Die Unesco sagt: Die Meinungs-Freiheit wird seit dem Jahr 2012 weniger. Sie sagt: So einen Rückgang hat es vorher nur bei großen Krisen gegeben. Zum Beispiel in den Welt-Kriegen.
Auch die Presse-Freiheit ist weniger geworden. Die Unesco sagt: Es gibt mehr Regierungen auf der Welt, die Journalisten einschüchtern und überwachen. Journalisten schreiben deshalb nicht mehr über alles, weil sie Angst haben. Sie schreiben zum Beispiel nicht mehr über Bestechlichkeit oder über Umwelt-Verschmutzung oder über Menschen-Rechte.
In dem Bericht von der Unesco steht aber auch: In Nord-Amerika und in West-Europa ist die Lage besser. Deutschland gehört zu West-Europa. Es gibt auch immer mehr Journalisten, die aus verschiedenen Ländern zusammen-arbeiten. Sie berichten gemeinsam über das Unrecht in der Welt.
Wörter-Buch

  • Meinungs-Freiheit

    Meinungs-Freiheit heißt: Jeder Mensch darf frei reden und sich frei äußern. Die Meinungs-Freiheit gehört zu den Grund-Rechten. Sie ist auch ein Menschen-Recht. Man darf seine Meinung in Wort, Bild oder Schrift frei äußern.

  • UNESCO

    Die UNESCO ist die Kultur-Abteilung der UNO. Die UNO ist eine große Gemeinschaft von Ländern. Fast alle Länder der Welt sind Mitglied in der UNO. Die UNESCO hat ihre Zentrale in Paris, der Hauptstadt von Frankreich. Die UNESCO kümmert sich außer um Kultur auch noch um Forschung und Bildung.

  • UNO

    Die UNO heißt auch "die Vereinten Nationen". Die Vereinten Nationen sind 193 Länder aus aller Welt. Sie haben sich zusammengeschlossen. Sie haben gemeinsame Ziele. Sie wollen den Frieden auf der Welt sichern. Sie wollen die Rechte der Menschen schützen. Wenn es in einem Land Krieg gibt, kann die UNO helfen. Sie kann vermitteln, oder sie kann auch Soldaten in das Land schicken.

  • Presse-Freiheit

    Presse-Freiheit heißt: Journalisten dürfen frei ihre Arbeit tun. Sie dürfen berichten, was in einem Land passiert. In Deutschland steht die Presse-Freiheit im Grund-Gesetz.

