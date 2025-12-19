Es ist welt-weit schwieriger geworden, zu sagen, was man denkt. (Pexels / karolina grabowska)

Die Unesco sagt: Die Meinungs-Freiheit wird seit dem Jahr 2012 weniger. Sie sagt: So einen Rückgang hat es vorher nur bei großen Krisen gegeben. Zum Beispiel in den Welt-Kriegen.

Auch die Presse-Freiheit ist weniger geworden. Die Unesco sagt: Es gibt mehr Regierungen auf der Welt, die Journalisten einschüchtern und überwachen. Journalisten schreiben deshalb nicht mehr über alles, weil sie Angst haben. Sie schreiben zum Beispiel nicht mehr über Bestechlichkeit oder über Umwelt-Verschmutzung oder über Menschen-Rechte.

In dem Bericht von der Unesco steht aber auch: In Nord-Amerika und in West-Europa ist die Lage besser. Deutschland gehört zu West-Europa. Es gibt auch immer mehr Journalisten, die aus verschiedenen Ländern zusammen-arbeiten. Sie berichten gemeinsam über das Unrecht in der Welt.