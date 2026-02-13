Viele Menschen wollen Bio-Lebensmittel - zu wenig Anbau in Deutschland

Im letzten Jahr wurde in Deutschland viel Bio-Gemüse verkauft. (picture alliance / Westend61 / Jose Carlos Ichiro)

Bio heißt: Die Lebensmittel werden ohne Kunst-Dünger und ohne Gen-Technik produziert. Bio-Bauern bekämpfen Unkraut und Ungeziefer nicht mit chemischen Mitteln. Sie wollen Tiere artgerecht halten und die Umwelt schützen.

Der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln ist im letzten Jahr fast 7 Prozent höher gewesen als im Jahr davor. Viele von den Lebensmitteln kamen aus dem Ausland. Denn in Deutschland sind die Anbau-Flächen für Bio-Lebensmittel kaum größer geworden. Sie sind nur um 1 Prozent gewachsen. Fast die Hälfte von den Bio-Möhren kam aus dem Ausland. Auch immer mehr Bio-Milch und Bio-Fleisch muss importiert werden.

Der Bund Ökologische Lebensmittel-Wirtschaft ist ein Verband von Herstellern und Händlern. Die Vorsitzende Tina Andres sagt: Deutschland verpasst eine Chance. Die Politik müsste es für Bauern leichter machen, auf Bio-Landwirtschaft umzustellen.