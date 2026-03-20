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Mehr Menschen wollen zu der Bundes-Wehr

Die Bundes-Wehr ist die Armee von Deutschland. Die Armee soll das Land schützen. In diesem Jahr haben schon viele Menschen gesagt: Ich will bei der Bundes-Wehr arbeiten. Etwa 16.000 Menschen haben das gesagt. Das sind viel mehr Menschen als vor 1 Jahr.

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Junge Bundeswehr-Soldaten. Sie tragen eine Uniform. Sie tragen auch eine Waffe und einen Helm.
Alle 18-jährigen Menschen bekommen einen Brief von der Bundes-Wehr. (dpa / Federico Gambarini)
Ein Grund dafür ist der neue Wehr-Dienst. Alle 18-Jährigen bekommen einen Brief von der Bundes-Wehr. In dem Brief sind Fragen. Damit will die Bundes-Wehr wissen: Möchten die jungen Menschen den Wehr-Dienst machen? Und sind die Menschen gesund genug für die Bundes-Wehr? Männer müssen die Fragen beantworten. Frauen können die Fragen beantworten. Später gibt es auch eine Untersuchung bei einem Arzt. Diese Untersuchung nennt man Musterung. Junge Männer müssen zu der Musterung gehen.
Der Wehr-Dienst ist freiwillig. Das heißt: Die jungen Menschen können entscheiden, ob sie bei der Bundes-Wehr arbeiten wollen oder nicht. Die Bundes-Wehr braucht mehr Soldaten. Viele junge Menschen wollen aber keine Soldaten werden. Sie haben deswegen schon gegen die neuen Regeln protestiert.

Wörter-Buch

  • Bundes-Wehr

    Die Bundes-Wehr ist die deutsche Armee. Fast jedes Land auf der Welt hat eine Armee. In der Armee sind Soldaten und Soldatinnen. Sie haben Waffen, zum Beispiel Gewehre und Panzer. Die Armee soll das Land verteidigen. In Deutschland bestimmt der Bundestag darüber, was die Bundes-Wehr tut. Wenn die Regierung die Bundes-Wehr einsetzen will, muss sie also die Abgeordneten fragen.

  • Militär

    Das Militär sind die Soldaten von einem Land. Man sagt dazu auch die Armee. Fast jedes Land auf der Welt hat eine Armee. Die Soldaten haben Gewehre und andere Waffen.

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