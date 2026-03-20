Mehr Menschen wollen zu der Bundes-Wehr

Alle 18-jährigen Menschen bekommen einen Brief von der Bundes-Wehr. (dpa / Federico Gambarini)

Ein Grund dafür ist der neue Wehr-Dienst. Alle 18-Jährigen bekommen einen Brief von der Bundes-Wehr. In dem Brief sind Fragen. Damit will die Bundes-Wehr wissen: Möchten die jungen Menschen den Wehr-Dienst machen? Und sind die Menschen gesund genug für die Bundes-Wehr? Männer müssen die Fragen beantworten. Frauen können die Fragen beantworten. Später gibt es auch eine Untersuchung bei einem Arzt. Diese Untersuchung nennt man Musterung. Junge Männer müssen zu der Musterung gehen.

Der Wehr-Dienst ist freiwillig. Das heißt: Die jungen Menschen können entscheiden, ob sie bei der Bundes-Wehr arbeiten wollen oder nicht. Die Bundes-Wehr braucht mehr Soldaten. Viele junge Menschen wollen aber keine Soldaten werden. Sie haben deswegen schon gegen die neuen Regeln protestiert.